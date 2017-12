Sector turístico vive una época positiva

Mazatlán, Sinaloa.- Aunque muchas familias mazatlecas planean elaborar una cena navideña, el sector restaurantero de Mazatlán asegura que tendrá hasta un 50 por ciento de ciudadanos porteños que acudan a los restaurantes a celebrar las fiestas decembrinas.

“También el mazatleco se sale a los establecimientos a pasar el fin de año, y afortunadamente tendremos la posibilidad de ampliar la venta de alcohol. Podremos estar abiertos hasta las 04:00 horas”, dijo.

Comercio y hoteles

Omar Osuna Osuna, presidente de la Canaco en Mazatlán, aseguró que en el puerto se está viviendo una época positiva. “Ahorita el auge comercial se debe principalmente al área de juguetes, productos electrónicos. Definitivamente, la Navidad tiene un impacto importante, incluso esperamos que el sector se vea beneficiado económicamente en un 20 por ciento. Las ventas siguen porque continúan las fiestas para el área de alimentos, bebidas y vestido”.

En cuanto a reservación hotelera, dijo que aún se cuenta con un 80 por ciento de visitantes que llegan a sus casas de verano, por lo que para el sector hotelero estas fechas no repuntan considerablemente.

Esperamos el aguinaldo para comprar los juguetes: María

Mazatlán, Sinaloa.- Con seis hijos menores de edad, María de los Ángeles Lizárraga y su esposo, que habitan en El Castillo, aún no han comprado los juguetes que a sus pequeños les amanecerán para Navidad, pues se enfocaron en conseguir la cena navideña y en trabajar más para tener lo necesario para pasar un festejo digno y en familia.

Esperan aguinaldo

“Estamos esperando que a mi esposo le depositen su aguinaldo. Él trabaja como guardia de vigilancia y yo en una carreta de tacos. Apenas nos alcanza peroconfío en Dios que mis niños tengan a tiempo sus juguetes, porque apenitas podemos comprárselos cada Navidad.”

María de los Angeles dijo que ella y su esposo trabajan horas extras para tener una Navidad digna para sus hijos.

La mujer de 35 años añadió que lo primero que trataron de asegurar fue la cena, que esta vez no absorberá un gran gasto ya que unos familiares tienen una carnicería y les regalaron la carne.

La familia de María de los Ángeles busca darle la cena de Nochebuena a sus hijos. Foto ilustrativa: Pxhere

Por lo anterior, el menú consistirá en carne asada, que se acompañara de refresco, salsas y muchas tortillas para que todos coman.

Además, por la falta de recursos económicos no decoraron su casa, ni tienen pino navideño o luces en la entrada, porque prefieren ver la alegría de sus hijos al recibir sus juguetes.

Como puede, la familia se acomoda en un solo cuarto para no pasar frío y mantienen a los niños abrigados para que no se enfermen, ya que si no será otro gasto que no pueden contemplar en esta fecha.