Sinaloa, tiene el salario más bajo de todo el país

Sinaloa es el estado donde menos ganan los trabajadores, pues de acuerdo con información generada por el IMSS, durante el primer semestre del año 2017, el estado, con un salario promedio anual de 89 mil 533 pesos de los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se colocó en el último lugar por entidad federativa, a pesar de que esta cifra significó un aumento de 5.57 por ciento, 4 mil 722 pesos más que en el primer semestre del 2016, que fue de 84 mil 811 pesos.

A nivel nacional, las entidades donde los trabajadores registrados en el IMSS tienen un sueldo más elevado son la Ciudad de México, con 153 mil 609 pesos promedio anual; Campeche, con 143 mil 639 pesos; Querétaro, con 134 mil 464 pesos, y Nuevo León, con 134 mil 224 pesos; mientras que los estados donde los trabajadores perciben los salarios más bajos son Sinaloa, con 89 mil 533 pesos; Quintana Roo, con 91 mil 248; y Nayarit, con 94 mil 263 pesos.

"En Sinaloa no habíamos estado en los últimos lugares. Aun con ese promedio anual, se mantenía prácticamente en la media. Lo que pasa es que sí se ha quedado rezagado la parte de la competitividad en cuanto a los salarios", manifestó Eury Valle.

Foto: Temática/Ilustrativa (Fundación UNAM)

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Los Mochis expuso que los empresarios están trabajando para ver cómo se pueden incrementar los salarios sin que afecte a la inflación.

"Esa es la tarea de todos, porque también ha estado afectando la inflación en el poder adquisitivo, entonces es la mezcla de la situación económica, de los bajos salarios y de la inflación que está afectando directamente a los bolsillos de los trabajadores".

El dirigente de la Canacintra en Los Mochis recalcó que se tiene que hacer un esfuerzo en conjunto por parte de las autoridades para regir nuevos tabuladores de salarios, pero también por parte de los empresarios que deben pagar mejor, reconoció: «Por ejemplo, ahora que se están instalando las nuevas oportunidades, como la ampliación de Walbro, viene ofertando trabajos que vienen a incrementar los salarios porque ya no son simplemente la parte obrera, sino que ya viene más mano de obra calificada».

El líder empresarial sostiene que lo que va a elevar los salarios profesionales o los salarios promedios profesionales será justamente la instalación de nuevas empresas, nuevas industrias que vengan y requieran más mano de obra calificada: «Esto nos hará incrementar la economía y nos hará incrementar los salarios, y por consecuencia el poder adquisitivo», agregó.

LENTO CRECIMIENTO ECONÓMICO

La economía en el estado sigue con un crecimiento lento, pues de acuerdo con el dato más reciente del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (Itaee) que elabora el Inegi, en el primer trimestre del 2017 la economía de Sinaloa registró un crecimiento de 1.2 por ciento respecto al mismo trimestre del año 2016; en tanto el crecimiento de la economía nacional fue del 2.7 por ciento. Las actividades económicas primarias disminuyeron en 10.8 por ciento, y las secundarias 0.5 por ciento; mientras que las terciarias crecieron en 4.4 por ciento.

Por entidad federativa, Sinaloa, con el crecimiento del 1.2 por ciento en el primer trimestre del 2017 respecto al mismo trimestre del 2016, ocupó la posición 21 a nivel nacional. La primera posición la obtuvo Aguascalientes, con un crecimiento de 10.4 por ciento.

Jorge Sánchez, académico de la Unidad de Negocios de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona norte, asegura que el crecimiento económico de Sinaloa es muy bajo, que no crece la economía porque no hay inversiones directas, no hay creación de empresas y son estas las que debieran generar riqueza, trabajo y productos.

El experto afirma que "la gente que tiene dinero no está invirtiendo de manera directa, está invirtiendo en la bolsa, en los derivados, en instrumentos financieros que generan más dinero sin bastante riesgo, como los que se hacen cuando se invierte en un negocio, esa es la realidad".

Y añade que la liberalización financiera lleva a incrementar el manejo financiero y se ha retrasado la inversión productiva a nivel mundial, esa es la causa de que no haya crecimiento económico.

DISMINUYEN ÍNDICES DE POBREZA

En cuanto a la pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Sinaloa en el año 2016 los resultados de la medición de pobreza arrojaron que el 30.8 por ciento de la población de Sinaloa estaba en situación de pobreza, lo que equivale a 929 mil 683 personas con al menos una carencia social y un ingreso insuficiente para adquirir un conjunto de bienes alimentarios y no alimentarios considerados básicos.

En el comparativo bianual, el número de pobres en Sinaloa pasó de 1 millón 167 mil 066 personas en 2014 a 929 mil 683 personas en el año 2016, lo que representó una disminución de 237 mil 383 personas y significó que el porcentaje de la población en situación de pobreza pasara de 39.4 por ciento en el 2014 a 30.8 por ciento en el 2016; es decir, una disminución de 8.6 por ciento.

Sinaloa ahora ocupa la posición diez de los estados con menos pobres del país, pues fue quien tuvo la mayor disminución de la población en situación de pobreza.

"El tema aquí tiene que ver con cuáles son las condiciones en términos de la sustentabilidad de esas personas, a qué se refiere la sustentabilidad; y si por indicador de pobreza significa aquellas personas que están recibiendo los beneficios de los programas asistencialistas, entonces no es un dato que nos deba tener satisfechos porque son programas que precisamente el gobierno está otorgando mes a mes para la subsistencia de esas personas", manifestó César Valenzuela.

El presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa expuso que una opción para hacerle frente a la pobreza es que el estado debe regresar a sus orígenes para que Sinaloa sea más productivo, como siempre lo fue, pero se debe incursionar en otras actividades.

El economista recordó que la agricultura no es suficiente, que los servicios son cada vez más mal pagados, y por lo tanto debe haber un enfoque definitivo a transformar lo que aquí se produce.

"Tenemos muchas pequeñas y medianas empresas que son las que generan la mayor parte de los empleos, y lamentablemente no tienen un papel preponderante en la economía de Sinaloa", argumentó.

Asimismo, agregó que los programas de gobierno deben ir más orientados a trabajos productivos que permitan que la gente sea autosuficiente.

