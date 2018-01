Sinaloa se tiñó de rojo en el 2017, un año violento

Sinaloa.- Este año que se fue cerró con uno rojo, al romperse la tendencia a la baja de homicidios y haberse cometido mil 568 asesinatos en territorio sinaloense, de los cuales 93 fueron en diciembre.

Con el corte periodístico hecho hasta las 13:00 horas de este 31 de diciembre se determina que desde el año 2012 no se rebasaba esta cifra de muertes violentas.

Al inicio del sexenio de Quirino Ordaz Coppel la violencia se incrementó en las calles. Los cuatro primeros meses hubo un repunte de hechos. La presencia, a solicitud del mandatario, de la Policía Militar en la calles no fue suficiente.

Durante el mes de enero se perpetraron 118 asesinatos a sangre fría y en lugares públicos y así fue en ascendencia hasta el mes de julio, cuando empezó a disminuir, pero solo ligeramente. Mayo se convirtió en el mes con mayor incidencia de violencia al alcanzar el pico de hechos de sangre con 183 vidas cobradas, cifra que no se alcanzaba desde hace siete años (agosto de 2010); que, por cierto, fue el año más violento.

Una tendencia similar al del inicio de Mario López Valdez durante el arranque del primer año de su gobierno, cuando, de acuerdo con la entonces Procuraduría, fueron mil 906 asesinatos.

UN ALZA DE SANGRE

De esta forma, este periodo que cierra se ha convertido en el más violencia de los últimos cinco años. El incremento, en relación al año pasado inmediato anterior (2016), representa un crecimiento del 30 por ciento. Cabe mencionar que en 2013 fueron mil 208; en 2014 concluyó con mil homicidios dolosos; 2015, mil 032 muertes y 2016 con mil 203 asesinatos.

LOS REFUERZOS

Desde enero, la Policía Militar, una fuerza policial que opera dentro de la Sedena, empezó a patrullar las calles de algunas ciudades de la entidad.

Como estrategia de reacción a la delincuencia, los militares usaron las patrullas nuevas adquiridas por los gobiernos municipales y estatales, acompañados por un policía civil.

La presencia constante de esta fuerzas especiales no fue suficiente para contener la criminalidad, al quedar evidenciado con el incremento de hechos durante los primeros cinco meses del año.

FEMINICIDIOS

Las muertes violentas de mujeres también rompieron un tendencia. Los criminales no respetaron a las niñas ni demás menores de edad. El 2017 cierra como uno de los años más violentos en los últimos años, puesto que desde 2011 no se alcanzaba la cifra de 84 feminicidios, que son con los que cerró este año. El 2011 fue considerado como el año mas violento del que se tenga registro oficial, pues se cometieron 110 casos.

Las muertes de impacto de 2017 fueron muchas. El 30 de junio fue el saldo más sangriento. Un enfrentamiento entre civiles dejó en la sindicatura de Villa Unión, Mazatlán, un saldo de 21 personas abatidas luego de generarse una fuerte balacera que inició en Villa Unión y concluyó en la comunidad La Amapa.

Sin embargo, el mes de mayo fue el más complejo. El 4 de este mes, tres profesores que laboraban en la sierra de Concordia fueron acribillados a sangre fría por gavilleros cuando circulaban en una camioneta. Las muertes que siguen en la impunidad, como en la mayoría de los casos, indican que al parecer fueron confundidos por la camioneta en la que iban cuando transitaban de Potrerillos a La Petaca.

El 12 de mayo, el conocido abogado y expresidente de la Federación de Abogados, Miguel Ángel Sánchez Morán, fue asesinado a balazos en la colonia Ferrocarrilera de Mazatlán cuando llegaba a su despacho.

El homicidio del reconocido periodista Javier Valdez Cárdenas cimbró los medios de comunicación en todo el mundo y generó movilizaciones de diferentes sectores de toda la sociedad. El comunicador de 50 años fue ultimado cuando viajaba en su auto en la colonia Jorge Almada el 15 de mayo.

El joven fotógrafo Jassiel Contreras, de 22 años, también fue otro caso que levantó una fuerte indignación social, al ser encontrado asesinado a tiros el 28 de mayo en la zona Piggy Back luego de salir de un antro.

La desaparición de la niña Dayana en junio, y que siempre dejó entre dicho la nula búsqueda de las autoridades, terminó confirmando su muerte cuando la Fiscalía encontró su cráneo, y después el resto de su cuerpecito.

Un caso que volvió a cimbrar la sociedad fue el de la señora Flor y su pequeño hijo, Fernando, quienes fueron asesinados con arma blanca el pasado sábado 24 de junio dentro de su propia casa en el fraccionamiento Santa Rocío. Carlos Alberto, el propio hijo mayor de víctima, es procesado por las muertes de su madre y hermano.

El 26 de junio, Rafael “Borrego” Chávez, de 54 años, y hermano del exboxeador Julio César Chávez, fue asesinado durante lo que al parecer fue un asalto dentro de su misma casa en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, lo que generó que la noticia diera la vuelta al mundo.

El 16 de octubre, la adolescente de 17 años, Mélanie N., fue asesinada cuando hacía la tarea en su casa por un sujeto que se introdujo al domicilio en el fraccionamiento Pradera del puerto de Mazatlán. La muerte de la jovencita, que además era estudiante del CBTis, causó un fuerte estupor de la sociedad.

O como lo fue el homicidio de la pequeña Briana, de apenas 2 años 10 meses de edad, quien murió luego de sufrir golpes en Mazatlán el 8 de noviembre.

JUSTIFICACIÓN OFICIAL

Para el responsable de la coordinación de las policías preventivas de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, el que se haya rebasado de nueva cuenta el número de asesinatos no se debe a un fracaso de la autoridad, sino a una herencia de carencias de como recibieron las instituciones de seguridad. “Tuvimos un déficit de personal, teníamos personal que no estaba capacitado, teníamos elementos que no cumplían el perfil adecuado. El de dar de baja a 200 policías no cumplía el perfil fue por diferentes motivos, no únicamente por el examen de confianza. Si unes el potencial humano con una falta de equipamiento y falta de adiestramiento, la tarea se hace más difícil. Por esa razón, el gobernador (Quirino) y el secretario de seguridad (Genaro) recurrieron a las fuerzas armadas que ellos nos un apoyo muy importante”.

“¿RECONOCEN QUE HAN FALLADO?”

“Más que falla, sabemos que tenemos carencias”, admitió. El funcionario estatal justificó que si la violencia creció, también se puede atribuir a que algunos de los capos más perseguidos fueron extraditados el extranjero, generando un reacomodo. A pesar de que este año cierra como el más violento de los últimos cinco años, el jefe de policías preventivas consideró que la compra de más patrullas que den más movilidad a las policías, más cámaras en las calles y policías mejores capacitados, podría advertir mejores resultados para 2018.

“¿ESTÁN SATISFECHOS CON LOS RESULTADOS?”, SE CUESTIONÓ

“No. Sinaloa merece un clima de seguridad en el cual tenemos que trabajar todos. Una parte es la autoridad, pero también nos falta mucha participación de la ciudadanía”.