Sinaloenses pagan más por trámites estatales

SINALOA.- Al complicado panorama económico previsto en todo el país con el aumento en el precio de energéticos y algunos productos de la canasta básica, como la tortilla, el nuevo año también trajo consigo la actualización en los costos de varios trámites estatales y federales, por lo que los sinaloenses tendrán que gastar más dinero que en 2017.

Entre las tarifas que sufrieron notorios incrementos, de acuerdo con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos aprobada a finales del año pasado, destaca el refrendo vehicular, cuyo costo general era de 575 pesos en 2017, pero a partir del 1 de enero quienes tienen vehículos con menos de diez años de antigüedad pagarán 1376 pesos, y para quienes tienen automóviles con más de diez años de antigüedad deben desembolsar 645.

Y aunque estos ajustes incluyen la eliminación de la tenencia y la autorización de placas permanentes a partir de este año, los nuevos precios han generado descontento entre los ciudadanos, sobre todo en aquellos con vehículos nuevos o seminuevos que por su valor factura inferior a los 250 mil pesos eran favorecidos por el subsidio a la tenencia, pero que ahora tendrán que pagar un 139 por ciento más por la calca; es decir, 801 pesos más.

Las placas, que costaban mil 322 pesos, ahora valen 2 mil 077, aunque serán permanentes.

Por aumentar de precio

En cuanto a las licencias de conducir, el recaudador de rentas Daniel García precisó que siguen costando igual que el año pasado, aunque advirtió que, por estar tasado su valor en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aumentarán de precio a partir de febrero.

Hay que recordar que existen tres tipos de licencias: de automovilista, de chofer y de motociclista, cuyas vigencias son de dos, cuatro y seis años, y sus costos varían desde los 415 hasta los mil 329 pesos, dependiendo del tipo y la vigencia.

Los documentos oficiales cuyo costo tampoco han aumentado de precio, pero se espera que a partir del próximo mes se incremente, son las actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción y la de no antecedentes penales, las cuales valen por igual 83 pesos en ventanillas del Registro Civil.

La recaudación es vital para la Viabilidad Financiera de los municipios. (Foto: EL DEBATE)

Los costos para el canje de placas y refrendo también están valorados en UMA, por lo que a partir del próximo año sufrirán actualizaciones.

«Apechugan» molestia

A pesar de la inconformidad generada por el aumento del precio en varios trámites, algunos contribuyentes, como Amadeo Murrieta y Epifanio Cruz, dicen que no les queda más que «apechugar» y esperar el momento adecuado para «cobrar las facturas» al gobierno.

Ambos reconocen que cada año es la misma situación: aumentos en prácticamente todo, mientras que el salario cada vez rinde menos y en los hogares deben «ajustarse el cinturón obligadamente».

Mientras algunos ciudadanos aprovechaban que los trámites en el Registro Civil no han subido de precio para solicitar documentos pendientes, las filas más extensas se observaban en el área de Recaudación de Rentas, en donde Daniel García ve la eliminación de la tenencia como un factor que este año ha provocado una mayor afluencia de contribuyentes, al grado que han tenido que reforzar el número de personal en ventanillas, aseguró el funcionario.

Incluso hizo un llamado a los automovilistas a que no se esperen a finales de marzo para pagar su refrendo.

Sube de precio del pasaporte mexicano

El primer día del 2018 también entraron en vigor los nuevos precios del pasaporte mexicano en todo le país, por lo que quienes requieran renovar el documento o lo requieran por vez primera tendrán que pagar 580 pesos por el de un año de vigencia (solo para menores de tres años), mil 205 pesos por el de tres años, mil 660 por uno de seis años o 2 mil 550 por el de diez años.

Economista advierte peor panorama

César Valenzuela, presidente del Colegio de Economistas en Sinaloa, sostuvo que la escalada de incrementos no terminará ahí, pues todo dependerá de las variaciones del tipo de cambio: «Que se mantenga estable el tipo de cambio no es fácil. El Banco de México hizo un trabajo importante al subastar dólares, y eso logra mantener el tipo de cambio bajo, pero no siempre se puede lograr, y este año apenas comienza».

Por otra parte, el economista recordó que más del 50 por ciento de la gasolina y el diésel que se vende en México es importado, por lo que su precio siempre depende del factor internacional, y su aumento generará aumentos en cascada, lo que vendrá a complicar más la situación para las familias sinaloenses.

Se refirió a los sectores primario (agro) y el de servicios (terciario) como las principales fuentes de ingresos de Sinaloa, por lo que al tener estos a la gasolina y el diésel como insumos característicos, César Valenzuela advierte un duro golpe al consumidor.