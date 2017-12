"Volver a ver a mi familia, es lo que más deseo"

Culiacán, Sinaloa.- Con poca dificultad para caminar y quemaduras en su piel, despertó Jesús un día más en la Casa del Migrante. Con una sonrisa que refleja esperanza y a la vez tristeza, sueña con volver a estar al lado de sus hijos y celebrar la llegada de la Navidad.

Esta es la historia de un joven migrante de 25 años que salió de su país natal, Honduras, con la intención de encontrar más oportunidades de empleo en los Estados Unidos.

Pero nunca pensó que la suerte no estaría de su lado, ya que además de tener que soportar hambre, lluvia y frío, sufrió un accidente que le ha cambiado el rumbo de su vida.

Al viajar en el tren, Jesús rozó con cables de alta tensión, que le generaron descargas eléctricas afectando parte de su piel, por lo que fue atendido en un hospital en la ciudad de Los Mochis.

Posteriormente recibió el apoyo por parte de la Iglesia católica para que ingresara al albergue de la Casa del Migrante, donde se encuentra en el proceso de recuperación.

Trabajo

El joven salió de su país debido a que se dedicaba a trabajar de comisionista en una tienda departamental, señalando que esto no le generaba los ingresos suficientes para poder brindarle alimento, estudio y un hogar digno a su familia, mientras que aún desconoce si podrá continuar con el sueño americano con el que salió de su casa, esto debido a que su tiempo de recuperación puede tardar un par de meses. “Aún no sé si me quedaré en México o seguiré el camino a Estados Unidos, ahorita lo que más deseo es encontrar un trabajo y estar con mi familia” mencionó el joven.

Albergue

En Culiacán se encuentra el primer albergue para migrantes donde se les brinda asistencia por un tiempo entre 3 y 4 días.

Y donde los usuarios podrá bañarse, alimentarse y tener un espacio donde dormir sin que les represente un costo.

La Casa del Migrante se mantiene de donaciones que la misma ciudadanía les otorga.