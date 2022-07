Guamúchil, Sinaloa.- Brenda Sarai Montoya Ulloa es una estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación la Universidad Autónoma de Occidente Unidad Regional Guamúchil que en estos momentos está viviendo una de sus mejores experiencias de vida, el realizar un Verano Científico en el país de Colombia. Sara, como le gusta que le digan, fue criada por sus abuelos paternos, a quienes les agradece mucho la disciplina que le inculca- ron, ya que siempre fue una niña muy inquieta, curiosa e impulsiva por aprender siempre algo más, tal es el caso de que ya cursa el sexto semestre de la carrera profesional, de la cual se siente tan identificada y apasionada: "me encanta la carrera, es una carrera muy dinámica. tiene mucho de dónde probar, con una amplia rama de oportunidades laborales, y en lo personal, que gracias a esta carrera encontré amistades muy valiosas a las que aprecio y admiro".

Sin duda alguna, dice un dicho que "el que persevera alcanza", pues así fue para Brenda Sarai Montoya, ya que se encuentra viviendo un sueño anhelado, al cual no fue fácil llegar, pues tuvo que pasar varios filtros de aceptación para llegar a donde se encuentra, en los cuales en algunos habian trabas y en otros no, pero ella jamás quitó el dedo del renglón y hoy vive esa maravillosa experiencia de estar en Colombia. Aquí nos cuenta el proceso de su aceptación. "La Universidad nos compar- tió la información del programa Delfin, al cual se nos invitó desde el año pasado. En febrero se abrió plataforma para postulantes, después de muchos papeles acredité. fueron una serie de pasos y fases por las que debíamos pasar para llegar a Colombia, desde aprobación por mi universidad y aprobación de la universidad a la que me postulé, etc., etc., manifestó

Para Brenda Sarai Montoya Ulloa es muy importante el núcleo familiar, ya que de ahi parten muchos factores para el desarrollo emocional y los comportamientos dentro v fuera de la sociedad, ya que a base de esos aspectos logran los fracasos o triunfar en el futuro, tal fue el caso de esa importanca para Brenda Sarai, que aqui nos explica el tema de investigacion de su verano Científico "el tema de investigación es Vinculo Escuela-Familia "me interese por este tema porque va de la mano a mi investigación de tesis, aparte de que me crea incógnita el cómo influye la comunicación en vinculo escuela-familia". El Verano Cientifico inició el 20 de junio y culmina el 5 de agosto.

Muy contenta y agradecida se encuentra Brenda Sarai Montoya por ser ella una de las alumnas de la Universidad Autónoma de Occidente Unidad Regional Guamúchil que esté cursando este Verano Científico, y a su vez le agradece a sus maestros y familiares por el gran apoyo que le han brin dado para estar en ese mara villoso lugar, en el cual ha tenido la oportunidad de conocer un poco de sus luga res emblemáticos y su tipo de cultura. "Estoy muy agra decida con mis papás y fami lia por ser un gran apoyo y motivación. De igual forma, agradezco a mi Universidad junto con todas las personas que me han aportado apoyo en este proceso, y gracias a Colombia por recibirme con los brazos abiertos. Ya tuve dicha de conocer Medellin. Comuna Graffitour. la piedra del Peñol".

Brenda Sarai brinda un lindo mensaje a la comunidad estudiantil: "Tengan la valentia de enfrentarse a cosas nuevas, ya que las decisiones que tomemos en nuestra juventud son las que definniran nuestro futuro.