De nuevo da el sí el famoso youtuber “El Marisquero”

Guasave, Sinaloa.- Hoy llegó al altar el famoso youtuber Wilfrido Romo "El Marisquero", para de nuevo contraer nupcias con el amor de su vida, Marfisia Peñuelas.

Fue en la iglesia de la comunidad Palos Verdes donde el bloguero con más de 100 mil seguidores en sus redes sociales, y su compañera de vida, renovaron sus votos al celebrar 30 años de haber jurado ante Dios.

Fue a las 14:00 horas cuando el también bloguero Lencho 4x4 realizó un live en su cuenta de Facebook para anunciar que el novio se encontraba nervioso por tan importante suceso, en el que hasta el momento el video ha obtenido 20 mil reacciones de sus seguidores.

Entre risas y nerviosismo, “El Marisquero” expresó su emoción al seguir celebrando su amor con la mujer que ha estado con él en las buenas y en las malas.

“Les quiero decir que a’i donde me ven casi se me sale el corazón, no sé si sea la emoción pero ando muy ilusionado, ando muy sentimental”, señaló el famoso youtuber.