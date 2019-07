EL DEBATE celebra la jubilación de Jesús

Los Mochis, Sin.- “Al dar mi última checada me invadieron sentimientos encontrados de alegría y nostalgia, ya que durante 29 años de ser constante en mi trabajo atesoro muchos recuerdos y sucesos importantes, que en lo personal me hicieron crecer en la empresa EL DEBATE y dar lo mejor de mi. Ahora me despido de mis compañeros, dejándoles claro que la constancia y la disciplina son esenciales para hacer un buen trabajo. A la familia Salido, le doy gracias por confiar en mí”, expresó Jesús Gabriel Miranda Lizárraga, quien recuerda gustoso aquel 23 de agosto de 1990 cuando entró a trabajar en esta casa editorial, donde con el paso de los años y su interés por aprender fue destacando en el área de prensa hasta ganarse la jefatura. En tan especial acontecimiento, EL DEBATE ofreció un convivio para celebrar la jubilación de Jesús por sus 29 años de servicio.

Como invitado de honor estuvo presente Ildefonso Salido Ibarra, quien le agradeció por su constancia y buen desempeño como jefe de prensa. Entre los asistentes estuvieron sus hijas, Scarletth y Marichuy Miranda, así como su esposa, Laura López, y su nieta, Yarleth Sandoval. De merienda se ofrecieron sándwiches, minitortas de cochinita, bollitos, galletas, bebidas y rebanadas de pastel.

> Sus compañeros de prensa se despidieron de Jesús en su lugar de trabajo.

> Ildefonso Salido lo felicitó y le deseó lo mejor.

> El festejado partió su pastel junto a su familia e Ildefonso Salido.