El olor de un buen sazón la condujo a descubrir su pasión

Mazatlán, Sinaloa.- En la vida siempre habrá historias de personas que por una u otra razón fueron víctimas de los caprichos del destino, que las llevó a recorrer algunos caminos pero que con el tiempo se dieron cuenta que ese no era el suyo. Sin embargo, conforme avanzaron adquirieron conocimientos. Es justamente lo que Consuelo Berrelleza Gil vivió antes de convertirse en chef.

Historia de superación

María Consuelo Berrelleza Gil es nacida en Choix pero mazatleca por adopción. Recuerda haber tenido una infancia muy bonita al lado de sus padres, quienes se empeñaron por que ella y sus hermanos tuvieran lo mejor, situación que más adelante se reflejaría en el aprendizaje, así como también en valores familiares y cívicos.

Siempre ha sido una mujer de retos.

Fui una niña feliz, una niña que no fui maltratada, una niña que no trabajé de esa edad y que disfruté mi niñez al máximo. Estudié, me prepararon para la vida”, contó Consuelo con mucho cariño.