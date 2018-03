"Estoy disfrutando esta faceta en mi vida"

Nacida en Cubiri es la aspirante guasavense Mariely Leal, quien se encuentra en la ciudad de Culiacán preparándose para obtener la corona en el certamen de Belleza Mexicana Universal Sinaloa, quien antes, donde por un sueño se atrevió a formar parte de la lista de bellezas del concurso, sintiéndose segura de representar al estado.

¿Cómo describes tu infancia?

Como una niña muy tímida, siempre tenía vergüenza de participar en los eventos de la escuela, pero lo que sí recuerdo de mi infancia fue el gran amor que mi madre y mi abuela me brindaron al criarme y ellas son las responsables de la mujer en la que me convertí gracias a su apoyo incondicional, llenándome de seguridad como persona.

¿Cómo es que te decidiste por el modelaje?

A la edad de 19 años ingresé en Culiacán como modelo, donde me di cuenta de que es algo que disfruto y me ayuda muchísimo como persona, me expreso mejor y me siento segura como mujer.

¿Qué te inspiró a participar?

Yo fui al certamen a inscribirme, pero antes el director de la agencia a la que pertenezco me animó, ya que me dijo que contaba con los requisitos para ser aspirante y fue así que estoy en la lista de las participantes.

¿Qué sientes de ser parte del certamen?

Estoy llena de emoción e incertidumbre de saber qué va pasar pero sin duda soy muy feliz de formar parte de esta aventura. Me llena de ilusión.

¿Te sientes segura de representar al estado?

Tengo mis esperanzas de que todo saldrá bien y para eso me estoy preparando, no para ser la mejor sino para entregar todo en el concurso.

Nombre: Mariely Leal.

Lugar de nacimiento: Guasave, Sinaloa.

Profesión: Modelo y estudiante en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas.