¡Feliz Día del Niño!

Guamúchil, Sinaloa.- Los niños son inocentes por naturaleza y eso les convierte en seres casi mágicos. No tienen prejuicios, no piensan mal, no sienten odio, no juzgan al prójimo, y por esa inocencia y ternura el periódico EL DEBATE les envía una gran felicitación y les comparte esta hermosa galería de fotos que nos han hecho llegar. Si tu peque no salió hoy, espéralo mañana, ya que fueron muchas las fotos recibidas. Muchas gracias, y felicitaciones para los reyes del hogar.