Gloria María Peña García emocionada al obtener el Reconocimiento a laTrayectoria Profesional 2020

Culiacán, Sinaloa.- Con mucha alegría y con el mejor de los ánimos fue como Gloria María Peña García recibió el galardón al Reconocimiento a la Trayectoria Profesional 2020 de parte de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa A. C. Todo esto debido a su excelente desempeño y desarrollo profesional continuo desde hace algunas décadas y por ser actualmente enfermera con grado de doctor y doctora en educación.

Acompañándola en la mesa del presidium estuvieron C. P. C. Raúl Eduardo Favela Montes, presidente del jurado calificador y presidente de la junta de honor de la ACPS; Dip. Pedro Alonso Villegas Lobo, en representación del Dip. José Rosario Romero López; Dr. Efrén Encinas Torres, secretario de Salud del estado de Sinaloa; Itza María de la Cruz Beltrán, presidenta de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa, A. C.; Dr. Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Lic. Alejandro Amézquita Villaseñor, en representación del Lic. Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán. También estuvieron presentes durante la gala su hijo, Pedro Alfonso Ley Peña, y demás familiares y amigos de toda la vida.

Quienes comentaron sentirse muy orgullosos de ella por todo el tiempo, la dedicación y el esfuerzo que le ha dedicado a su preparación profesional. Por lo cual ha obtenido esta distinción y muchas otras más.

Al recibir el reconocimiento, Peña García dijo: "Somos incansables y porque no decirlo, inalcanzables. Un profesional de enfermería nunca se cansa y a nada dice que no. Siempre este dispuesto, solicito, entregado, por eso defiendo, aplaudo y reconozco a mi profesión disciplinar. Este acontecimiento igual me permite agradecer infinitamente a quien puso los ojos en mí. Y creanme que sabré corresponder o retribuir a ese esfuerzo y apoyo de todas las personas que hicieron posible que hoy me haya sido entregado este galardón".

