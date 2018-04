Hacer reír es miprofesión de corazón

Guasave,Sin.- Durante la presentación que dio el co-mediante Mike Sa-lazar la noche del sábado en su visita al municipio abrió su corazón a los micrófonos de EL DEBATE, donde expresó lo agradecido que está con su fiel público, el que lo ha posicionado como ‘El Caballero de la Comedia’.

¿Qué te pareció la aceptación de los guasavenses?

Me quedé sorprendido con la aceptación que tuve, la verdad no tengo palabras para describir lo bien que me siento, tanto así fue la aceptación que solo estaba programada una función y tuvimos que abrir otra para que el público no se quedara sin disfrutar del show que traemos en la gira.

¿Imaginaste tener algún día este éxito?

La verdad nunca imaginé que fuera tanto así como lo estoy viviendo, pero nunca debemos dejar de soñar. Todo inició como un juego sin saber que mi boom sería El Monólogo de La Zumba, el cual fue el inicio de lo que hoy soy y eso me llena de satisfacción, luego La Gallinita Pintadita y así, esperemos que sigan viniendo muchísimos éxitos en mi carrera como comediante.

¿Proyectos en puerta?

Ahora estamos en trámites de solicitar la visa de trabajo, ya que las personas de diferentes partes de Estados Unidos nos escriben para que demos nuestro show y en eso estamos, ojalá se nos pueda dar la oportunidad para hacer reír a más público.

¿Cómo combinas tu vida profesional con la personal?

Las personas creen que porque somos comediantes no tenemos problemas y claro que sí, en ocasiones minutos antes de subir al escenario me han dado malas noticias y lo único que tengo que ha-cer es olvidarme de ese problema y enfocarme en hacer reír a las personas que pagan su lugar para poderme ver, trato de ser profesional en todo los sentidos, de igual forma en mi familia me gusta dedicarle tiempo de calidad a mi esposa y a mi hijo.