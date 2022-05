Idalia Inzunza, una empresaria exitosa y altruista de corazón

Guamúchil, Sinaloa.-Con un corazón muy cálido y llena de un aura de paz y alegría es como se proyecta Idalia Inzunza Gallardo ante la gente que la rodea. Desde muy pequeña, Idalia Inzunza Gallardo ha sido una mujer muy emprendedora, sin miedo al éxito. Recuerda que sus papás siempre le tenían miedo a sus ideas, porque decían: con qué ira a salir ahora. Es por ello que hoy por hoy se caracteriza por ser una empresaria muy exitosa, la cual su mayor prioridad es emplear a su gente con sus comercios. Idalia Inzunza es oriunda del bello Pueblo Mágico de Mocorito, pero radica en Estados Unidos, en McAllen, desde hace más de 20 años, y comenta que no pierde la oportunidad de venir a su Pueblo Mágico las veces que se pueda, no importa la temporada o estación del año, pretextos busca para estar con su gente. Se considera sinaloense hasta morir.

El amor a servir y compartir con lo que Dios la ha bendecido Idalia lo considera un don, pues le encanta hacer obras altruistas, y aunque se se reserva en detallar algunas de ellas, una que sí quiere compartir es la que está por llevar a cabo, en la que contribuyeron cientos de personas, tanto familiares como lindas amistades. Días atrás fue su aniversario de vida número 55 y para ello decidió celebrarlo, vaya en su querido Pueblo Mocorito, evento que fue realizado durante dos días y que dio inicio con una conmovedora misa en la parroquia de la Inmaculada Concepción, para posteriormente iniciar con una callejoneada al estilo Guanajuato, por las principales calles del Centro Histórico de Mocorito, donde el único compromiso de las cientos de mujeres que fueron invitadas era el de asistir vestidas en mezclilla y blusa blanca, para recibir una bonita coronita de flores y colocarla en sus cabezas. A esta callejoneada se le unió una encantadora carreta con una burrita súper coqueta que fue decorada acorde al tema. Para darle ese toque a la callejoneada tipo sur mandó realizar las mojigangas, unas muñecotas, y una distinguida banda de tambora las acompañó para finalizar en su casa, donde la banda tocó por varias horas. El día siguiente, que fue su mero día de cumpleaños, lo celebró con noche de gala en Las Fincas, ahí mismo en Mocorito, a donde asistieron alrededor de unas 200 personas. Para esto, ella comprometió a sus cientos de invitados que no se preocuparan por darle un regalo, lo que ella pedía era una ayuda económica, lo que pudieran portar en efectivo, esto con el único objetivo de que lo recabado sería para ayudar a su gente que habita a las orillas o en las rancherías del municipio, con cosas u objetos electrodomésticos de primera necesidad que carecieran. “Gracias a Dios sí se junto algo de dinero. Vamos a comprar abanicos, aires acondicionados y otras co-sas que veamos que necesiten”.

Muy contenta y agradecida con Dios por ser una persona que le llueven infinidad de amistades, para quienes siempre está disponible, les brinda este lindo mensaje: ”A mi gente del Évora les digo que los quiero mucho, a toda mi región, que de hecho nuestro hotel se llama así, Évora, ya que a Mocorito, Angostura y Guamúchil yo los veo como una sola comunidad, somos una sola familia, y a donde yo voy, y donde estoy, que gracias a Dios he viajado mucho, co-mo a Dubai, al Medio Orien-te, Israel, Petra, Jordania, Turquía, Estambul, la India, a Japón, a Rusia, me acuerdo mucho de todos y con mucho gusto les ando compartiendo fotos y en vivo, para que lo que yo estoy viviendo ustedes también conozcan por medio de mí.”