Invitan a disfrutar de la adrenalina de los bugueros

Guamúchil, Sinaloa.- Con ansias se espera la Segunda Concentración Buguera en Salvador Alvarado, ya que después de dos años de no reunirse la afición buguera desea que esta segunda sea mucho mejor que la pasada. Este evento está patrocinado por la panaderia San Miguel. Se pretende que esta Segunda Concentración de Baggies sea mucho mejor que la pasada, ya que el único objetivo de esta espectacular reuniónes que las familias enteras disfru ten de la adrenalina de pasear en estos espectacula res carros y que se genere una grata convivencia entre clubes y asistentes. A su vez se invita a todo el que tenga bugey que se una. Los clubes de buggies que conformarán esta concen tración serán Club de Buggles Extremos de Guamúchil, Club Buitres (w3) y Club de Buggies Huizacheros del Evora. Los organizadores, The go Inzunza y Nahim Félix Taniyama, invitan a toda la ciudadania para que asistan a ver, convivir, pasear y tomarse fotos del recuerdo en los diferentes buggies