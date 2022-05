Irene León Hernández, maestra homenajeada

Guamúchil, Sinaloa.- Irene León Hernández es una maestra de preparatoria del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa de la asignatura de Química, la cual imparte con mucha pasión en los planteles de Cobaes 21, de Guamúchil, y en el 48, de Villa Benito Juárez. Su profesión la ha llevado a ser una de las mejores docentes de la zona 03 y a ser la afortunada ganadora al Mérito Docente Cobaes 2022. Para poder llegar a ser una afortunada a tan memorable premio pasaron 22 años de dedicación a la docencia, de cursos, talleres, diplomados y una maestría.

Irene León Hernández es química farmacobióloga de profesión y relata que empezó a laborar en Cobaes en el año 2000, cubriendo interinatos, pero para ello se preparó con diferentes cursos de docencia y gracias a esos cursos halló su verdadera vocación en la docencia, pues encontró que en cada situación de cada alumno se va creando un vínculo fraternal con ellos. “Una de mis terapias, que me gusta emplear con ellos, es una dinámica en la que les digo vamos a hacer un círculo y cada uno va a platicar algo bonito que está viviendo y algo feo y eso me ha funcionado para que establezcamos un vínculo de confianza entre ambos.”

Para Irene León Hernández no ha sido nada fácil ser docente, pues le ha tocado ser en el aula maestra y madre de familia, ya que le impartió clases a dos de sus hijas. “Es una experiencia muy bonita, ya que estás desarrollando, vaya, dos profesiones a la vez”, pero una de sus mejores experiencias es la de haber capacitado a una de sus hijas para la Olimpiada Estatal de Química. “En esta Olimpiada entendí muchas cosas, el interés y las ganas de un alumno de salir adelante y qué mejor que mi hija, me hizo sentir muy orgullosa de ser una maestra y madre de familia, ya que logramos el primer lugar.”

Para ser acreedora al Mérito Docente de Cobaes 2022, la maestra Irene relata que no fue fácil, ya que requiere de mucho tiempo el recabar la papelería y para ella fue un doble sacrificio, pues en el periodo en que se lanzó la convocatoria ella estaba en tiempos divididos por un problema de salud con su papá, quien estaba hospitalizado en Sonora, pero por azares del destino y porque Dios así lo quiso hizo todo para que reuniera los requisitos y así llegar a ser notificada que era una de las ganadoras del reconocimiento.

”Me quedaba una semana para buscar los papeles, pero para ello me encontraba en la evaluación del segundo parcial y en eso me habla mi hermano diciendo que operarían a mi papá el jueves en Obregón y en eso dije tengo mucho que hacer. Apresuré las evaluaciones, comencé a recabar los papeles; les dije a mis jefes directores lo que ocupaba de ellos. Total, dejé una carpeta lista para que mi hija los escaneara y los mandara, ya que yo me iba con mi papá, los envió y a los días me hablan para pedirme una foto y posteriormente me hablaron para decirme que yo había sido la seleccionada y para que me presentara en Culiacán, que podía llevar a mi familia y, pues, no cabía de la emoción”.

La galardonada está muy agradecida y feliz con su familia, con sus compañeros docentes por recibir tantas felicitaciones de ellos. ”Agradezco grandemente al Colegio de Bachilleres por permitirme formar parte de esta prestigiosa institución y motivarnos con este tipo de reconocimiento, que nos impulsa a seguir mejorando nuestro quehacer diario como docentes”.