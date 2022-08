La vida le enseñó a luchar por nuevos motivos de enseñanza

Guamúchil, Sinaloa.- Ahide Atondo Sanchez es una persona de pasión y orgullo, pues la misma vida la ha llevado a ser lo que siempre soño una maestra universitaria. El hecho de estar en constante empatía y comunicación con los jovenes la hicieron desarrollar su página de Facebook Motivos Ahidé Atondo, página que dedica con mucho amor y cariño a toda la gente donde el único objetivo de Ahide es brindar palabras de aliento y motivacionales a las personas para continuar viviendo y simplemente ser feliz, ya que como le ha tocado enfrentar tantos retos en la vida, buenos y malos, decidió com partir con su gente siempre el lado positivo de la vida.

Ahisé se siente muy agradecida con Dios y con la vida por haberle permitido crecer en una familia maravillosa de la cual su mayor orgullo son sus papas, Alejo Atondo López y Maria Ahide Sanchez, ya que siempre han estado para ella ante cualquier circunstancia, quienes a su vez le enseñaron que en esta vida siempre hay que ser justos y es aquí donde ella considera que a raiz de esas enseñanzas la vida le ha puesto un abanico de grandes amistades entrañables que estrecha en su corazón con un gran significado.

Ahidé nos cuenta que gracias a esas amistades, que están al pendiente de sus cosas, nació la página Motivos Ahidé Atondo, Debido a que Ahidé demuestra sus sentimientos o sus pensamientos escribiendo o realizando videos en Facebook, fue que en cierta ocasión una de sus amigas, Lucero Soto, la sorprendió con la página demás. ya hecha para que ahi grabara o escribiera todo lo que quisiera, ya que había visto que sus expresiones en su página de Facebook comenzaba a ver que tenia muchos me gusta.

"El nombre de esta página tiene mucho significado en mi vida. llegó Justo en el momento que tenía que atemizar una situación de mi vida, después se convirtió en una frase que acompaño con un corazón y una taza de cafe, simbolos que son elementales en mi vida, todos tenemos motivos para estar en este mundo, solo falta encontrarlos, si de alguna manera puedo seguir aportando algo a la sociedad de manera positiva me encantaria seguirlos haciendo", manifestó Ahide.

La entrevistada es una mujer muy jovial, guapa, irradia de mucha energia y luz hacia los demás, porque para estar bien con los otros es necesario estar bien con uno mismo, en eso Ahidé destaca en su vanguardismo en todos los sentidos desde su interior hasta su exterior con esa dulce sonrisa que la distingue. Para Ahide es muy importante aceptar las cosas como son y buscarle el lado positivo, lo que le pide a Dios es que no la deje caer y si es asi, le pide las fuerzas necesarias para levantarse siempre con la cara en alto y sobre todo no cuestionar el "¿por qué yo?", sino el para qué, ya que la felicidad consiste en aceptarnos como somos y aceptar a los demas.

Un motivo que Ahidé les brinda a nuestros lectores es que se amen mucho, tal como Dios nos envió "Que se amen mucho y si algo no les gusta, busquen cómo cambiar en ellos mismos, porque no podemos cam biar a los demás... que la vida tal vez no sea lo que nosotros planeamos o espe ramos, porque si le encon tramos el ritmo podemos bailar y encontrarle el sentido a la vida". compartió