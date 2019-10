"Luchen siempre por lo que quieran lograr"

Culiacán, Sinaloa.- Un semblante serio, pero con una gran actitud para apoyar siempre a sus compañeros, es algo que caracteriza a José Dolores Castro Meza, quien nos abrió su corazón y nos compartió algunos de los recuerdos más importantes que ha cosechado durante casi 27 años de formar parte de las filas del periódico EL DEBATE de Culiacán.

José es corrector del área de publicidad de esta casa editorial, y en el marco del 47 aniversario del periódico EL DEBATE mencionó que es fundamental disfrutar cada día el trabajo, pero sobre todo, luchar por cada vez hacer mejor las cosas.

José Dolores Castro Meza.





¿Cómo fue que entró a trabajar en la empresa?

Vine a traer mi solicitud porque me enteré que estaban solicitando personal para corrección. A los días de venir a entregar mi currículum me llamaron para entrevistarme y, gracias a Dios, me quedé con el puesto.



¿En qué departamento estaba cuando inicio sus labores?

Originalmente fui corrector en el área de redacción, pero después se me dio la oportunidad de pasarme al departamento de publicidad y decidí tomarla; hasta el día de hoy sigo en el mismo puesto.



¿De qué actividades se encarga diariamente?

Estoy en publicidad y me encargo de que todos los anuncios publicitarios salgan perfectamente corregidos. Es algo que disfrutó mucho hacer, pues me gusta todo lo que está relacionado con la escritura y el idioma español.



¿Recuerda cómo era EL DEBATE cuando usted comenzó a trabajar?

Lo que sí tengo presente es que no había tanta tecnología como ahora. Solo teníamos unas pocas computadoras y nos turnábamos para usarlas. Ahora cada quien tiene su propia computadora y su lugar asignado.



¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con la ortografía y con el idioma español. Aquí me dieron la oportunidad de hacer lo que más me gusta y decidí tomar el empleo que me estaban ofreciendo. Aparte de ayudar a mis compañeros y el checar que todo salga bien.



¿Quién fue su primer jefe?

El primero fue Severiano Diarte y después fue José del Carmen Díaz, cuando recién entre al área de foto composición. De ellos aprendí mucho.



¿Qué conocimientos adquirió en su primer día?

Primero que nada fue el conocer las instalaciones para irme adaptando, después fue cómo usar el sistema, las máquinas y los programas, a dónde dirigir las notas; todo el proceso en sí.



¿Qué satisfacciones personales o profesionales le ha brindado el seguir colaborando después de tantos años en esta editorial?

Más que nada el pertenecer a una empresa tan importante como esta. Recuerdo que en dos ocasiones fui seleccionado como el empleado del mes y eso fue una gran satisfacción e impulso para mí, para seguir haciendo todo como debe de ser.



¿Cómo cree que será EL DEBATE en 10 años más?

Creo que estará a la vanguardia como sigue estando desde hace ya algún tiempo.



¿Algún consejo para quienes apenas entraron a trabajar en esta casa editorial?

Que no se rindan y que luchen. Que si se caen, se levanten. Este es un proceso en el que siempre habrá caídas, pero uno tiene que levantarse para seguir adelante. Esto se trata de trabajo en equipo, uno solo no podría hacerlo.