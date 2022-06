Marcial Telles Moreno es un pintor y maestro reconocido de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Marcial Telles Moreno es un joven pintor del bello Pueblo Mágico de Mocorito, quien se distingue en el mundo del arte de la pintura por sus bellos retratos de la pintora más famosa de México, Frida Kahlo, obras que lo han llevado a trascender fronteras de las cuales se siente muy orgulloso. Marcial Telles incursiona en el mundo de la pintura desde muy pequeño. “Fue en las aulas de la primaria Agustina Ramírez, lugar donde tuve mis primeros encuentros con los trazos, luego ingresé a la casa de la cultura Dr. Enrique González Martínez, donde ya empiezo a tener encuentros con la pintura y el pincel, es allí donde empiezo a hacer mis creaciones, para después ir perfeccionando e incursionando en el retrato con el maestro Ernesto Ríos.”

Conforme fue perfeccionando sus pinturas, Marcial Telles sintió que le apasionaba pintar retratos y que cada vez más lo asemejaba más al hiperrealismo (es un género de pintura y escultura que se parece a la fotografía), es ahí cuando se da cuenta de que era algo muy fácil y apasionante pintar de Frida Kahlo en sus diversidad de obras con sus autorretratos, donde demuestra sus sentimientos. “Admiro la vida de Frida, una artista que a pesar de su trágica vida sobrellevó y aprendió a descargar toda esa energía en sus obras, plasmando en cada lienzo su diario vivir. Me inspira que fue la primera mujer mexicana del siglo 20 en vender una obra al Museo del Louvre en París”.

Muchos son los logros que ha tenido Marcial Telles, ya que para él no hay más satisfacción que el ver sus obras trascender fronteras y de que cada vez más se perfecciona en el hiperrealismo, no porque él así lo considere, sino porque el propio público se lo hace saber con sus preferencias de obras. “La satisfacción más grande que puede tener uno como persona, el poder crear y hacer que las personas miren ese mundo de color que existe, dándole forma y sentido en todo lo que uno hace. Los artistas podemos transformar todos los espacios de una manera armónica, con la ejecución de las líneas y trazos, llevando colores y lienzos en formas de cosas que dicen o expresan algo”. Otras de sus virtudes, para Marcial, es la habilidad que posee en enseñar a los demás a pintar, ya que lleva más de 10 años desarrollándose como maestro de pintura. “Tenía 16 años cuando empecé a dar clases con niños, estuve también en el Sistema DIF, en casas de la cultura con diferentes administraciones y entonces decidí perfeccionar mi arte y dejar, de momento, las clases, que eran de lunes a viernes, después solamente trabajaba los sábados para entre semana irme a perfeccionar y darles muchas más técnicas para que ellos aprendieran más. Empecé con niños y ahorita ya atiendo adultos que empiezan desde cero y logran pintar un retrato. Ya son 16 años que imparto clases de pintura”.

Muy agradecido con Dios y con su familia se encuentra Marcial Telles, ya que su vocación por el arte de la pintura lo ha llevado a trascender fronteras con sus obras, que han sido bien recibidas. “Gracias a Dios mis pinturas han trascendido internacionalmente, la última que vendí se fue a República Dominicana, pero tengo obras vendidas en Europa, en España, en Estados Unidos. Cabe resaltar que son piezas únicas con sentimientos diferentes, algunas de ellas trascendieron por su promoción en diferentes páginas o recomendaciones de diferentes personas.