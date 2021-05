María Luz Camargo recibió sus 101 años de vida con mucho cariño

Angostura, Sinaloa.- Una tardeada muy especial fue la que disfrutó la gentil señora María Luz Camargo Espinoza, lo cual no fue para menos, pues arribó a un aniversario más de vida.

Llena de júbilo celebro a lo grande sus 101 años de vida y para ese emotivo momento sus queridos hijos María Elva, María Luz, Alda Mirtha, Dora María, Rosario, Abelardo, Jesús Ramón, Sergio y Miguel Rocha Camargo le organizaron una bonita celebración en su domicilio particular, en Campo Plata, Angostura, donde estuvo la dicha de estar rodeada de sus seres queridos, quienes la colmaron de felicitaciones. Para esa inolvidable tardeada, le fue decorada la pared de su porche, con un toque primaveral, ya que le gustan demasiado las flores, y así las fotografías del recuerdo lucieran mucho más bonitas.

Quienes trataron con gran delicadeza a la feliz cumpleañera fueron sus adorados nietos, que le entregaron hermosos obsequios y dinero en efectivo. Los bisnietos gozaron al máximo de la celebración, ya que no pararon de correr de un lugar a otro de la casa de la abuela. Una cena muy peculiar se mando preparar, para tan emotivo festejo. Lo que más disfrutó la cumpleañera fue el apagar la vela de su exquisito pastel que le fue entregado por sus queridos hijos.