María Socorro festeja al son de la tambora

Guamúchil, Sinaloa.- Con la música de la Banda La Tumbadora fue como celebró un aniversario más de vida la señora María Socorro Campos Terrazas, quien desde temprana hora del día recibió mensajes de felicitación por parte de sus seres queridos.

La cumpleañera junto a Linda y Samuel Valenzuela. | Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

El festejo se llevó a cabo en el domicilio particular de la cumpleañera, ahí las amistades no dejaron de brindarle cariño a María Socorro, quien se pudo apreciar con una gran felicidad, y no es para menos, pues sus hijos Rafael, Luz María, Alejandro, Alfonso y Joel, colaboraron para que pasara un día inolvidable. Los presentes degustaron rica barbacoa y bebidas refrescantes.