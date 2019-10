"Me gusta mucho mi trabajo"

Culiacán, Sinaloa.- Con un semblante siempre alegre y esa amabilidad que siempre la ha caracterizado, Dora Luz Lazcano González, quien forma parte del departamento de Crédito y Cobranza, se ha convertido en una pieza fundamental en EL DEBATE.

Es por ello que en el marco del 47 aniversario de esta casa editora, reconocemos su esfuerzo y dedicación durante los últimos 36 años.

Dora Luz Lazcano González.

¿Cómo fue que entró a trabajar al periódico EL DEBATE de Culiacán?

En aquel entonces estaba en búsqueda de un mejor empleo y fui a llevar mi solicitud al Centro Empresarial de Sinaloa. A los días me llamaron y me dijeron que había un puesto para mí en el periódico EL DEBATE de Culiacán.

¿En qué departamento inició y en cuál está actualmente?

Actualmente soy jefa del departamento de Crédito y Cobranza, pero al comenzar a trabajar aquí, estuve en Publicidad. Duré un año ahí y después me cambié a donde estoy ahora. Cobranza inició con una persona y actualmente somos siete en oficina y tres cobradores.

¿Cuáles son las actividades de las que se encarga?

Me encargo de la cobranza de la publicidad, del pago a tiempo de los clientes, de las suscripciones, etc.

¿Qué es lo que más le gusta de su puesto?

Tener una cartera sana y que los clientes estén pagando en tiempo y forma, eso es vital para mi puesto, lo que me hace sentir muy bien.

¿Recuerda cómo fue su primer día?

Sí. Yo llegué al área de Publicidad, en aquel tiempo, el señor Armando López era el que estaba como jefe de Publicidad. Nos dijeron que estaban solicitando a dos personas para cubrir los días de descanso de los trabajadores, tanto del jefe como de los demás trabajadores. Me gustó el ambiente y decidí quedarme con el empleo.

¿Qué aprendió en su primer día en Publicidad?

Aprendí cómo debe programarse la publicidad. Antes se usaban unas hojas en donde se programaban los anuncios, los espacios para las publicaciones se reservaban con anticipación. Los anuncios eran en negativos y teníamos que sacarlos de ahí para entregarlos a la siguiente área, donde checaban los anuncios que se iban a publicar. Esperando claro, la previa autorización del cliente.

¿Quién fue su primer jefe y qué es lo que más recuerda de él?

La señora Asunción González. Siempre fue muy buena conmigo y le aprendí mucho. Era estricta, pero eso sirvió para ser la persona que soy ahora. Y lo que soy hoy, en gran parte se lo debo a ella. El aprendizaje que siempre tengo en mente de ella es el compromiso de llevar a cabo el trabajo como debe de ser y de tener la responsabilidad de lo que se realiza día con día.

¿Cómo era EL DEBATE cuando usted empezó a trabajar aquí?

Cuando entré a Crédito y Cobranza, ni siquiera había una computadora, las facturas se elaboraban en el periódico de Los Mochis. Allá las imprimían y se mandaba a alguien a cobrarle a los clientes.



¿Cuál es su mejor recuerdo de este trabajo?

Una de las cosas que más recuerdo fue cuando nos regalaron a los del departamento unos boletos para un sorteo del patronato deportivo. Los cuales eran para la rifa de un carro y de un viaje. A los días me contactaron para decirme que me había ganado un Chevy, lo que me provocó gran alegría.