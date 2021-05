"Me gusta sentir el dibujo", palabras de Liliana María Valdez Valenzuela en su entrevista por ganar en el concurso

Culiacán, Sinaloa.- Hace un par de días tuvimos la oportunidad de platicar con Liliana María Valdez Valenzuela, ganadora del 3er lugar del concurso de dibujo “La vida después del covid-19”, evento que fue organizado por EL DEBATE en coordinación con Papelerama del Noroeste S.A. de C.V. y Dental Ramos. Se realizó entre el 5 y el 23 de abril del presente año, dentro del marco de la celebración del Día del Niño.

Y por medio de esta llamada telefónica, Liliana nos comentó cómo fue esta nueva experiencia para ella y nos compartió lo que más le gusta hacer en su tiempo libre.

¿Por qué te inscribiste en el concurso?

Porque me gusta mucho pintar y dibujar.

¿Cómo te sentiste al saber que habías ganado?

Me emocioné mucho y estaba muy feliz. Mi papás y mi abuelo fueron de las primeras personas que supieron que había ganado. Me felicitaron por haber ganado y me dijeron que había hecho un dibujo muy bonito.

¿Por qué decidiste hacer un dibujo con personas tomadas de la mano?

Me inspiré en dibujar que todos estuviéramos juntos, ya después de que pasara el confinamiento, para que pudiéramos estar todos juntos, y por eso dibujé un mundo con gente unida.

¿Qué es lo que más disfrutas al dibujar?

Me gusta sentir el dibujo que estoy haciendo, cómo me va a quedar y cómo lo estoy realizando.

¿Qué disfrutabas en la escuela?

Pasar tiempo con mis amigos y la clase de artística porque en ella podía pintar, que es lo que más me gusta.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Salgo a jugar con mis primos o me doy un tiempo para dibujar en mi casa.

¿Tienes mascota?

Sí, una perrita que llegó solita a mi casa y le pusimos de nombre Negrita.

¿Quieres enviarle un mensaje a los demás participantes?

Sí. Que hicieron dibujos muy bonitos y que sigan haciendo lo que les gusta.