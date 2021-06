Melissa Lurieth cumple su sueño de llegar hacer una Doctora

Guamuchil, Sinaloa.- Llena de alegría por haber culminado gran sueño de niña llegar hacer una gran Doctora la guapa joven Melissa Lurieth Sánchez Angulo tuvo doble festejo por haber culminado su carrera profesional en la Licenciatura en Medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa; el primero festejo fue en el salón Palazzio By Luxemburgo donde estuvo acompañada de sus compañeros de carrera, maestros y padrino de la carrera, donde la nueva graduada lució un bellísimo vestido en color azul y estuvo acompañada de su querido papá Juan Eduardo Sánchez, de su hermano Edgar Javier Cuadras Angulo y por su puesto de su querido novio Flavio Arturo Ramos, así como también de mas familiares. El otro festejo le fue organizado con mucho cariño por sus familiares en su domicilio particular, en la comunidad Gabriel Leyva Velázquez, mejor conocida como La Escalera, donde fue apapachada y felicitada por sus seres queridos. Muy contenta y agradecida con Dios, con la vida, con su mamá que la guía desde el cielo Melissa Lurieth Sánchez, Angulo despidió a sus invitados el día de su celebración en su domicilio particular.

Síguenos en