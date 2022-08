Mitze Karimé García Gastélum graba un documental para Neflix

Guamúchil, Sinaloa.- Mitze Karime García Gastélum, es una joven guamuchilense que ha sobresalido en el género del regaee en México (Estilo musical de origen jamaicano derivado del rock cuyas canciones se caracterizan por el ritmo alegre, repetitivo y marcado, las melodías suaves y las letras comprometidas en favor de la paz), el cual es conocido ya Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, música que tal vez no es muy conocida por tierra natal. Mitze Maíz es el nombre artístico de la guamuchilense. Ella es hija de Martín García Ruíz “El Guajo” y de la señora Rosario Gastélum; Mitzie partió a los 19 años a México donde comenzó su carrera como cantante, incursionando en el género Reggae y ahí mismo formo la agrupación Sangre Maíz con la cual ha logrado consolidarse como una de las mejores del reggae nacional.

Fue en la preparatoria UAS, donde Mitzie tuvo sus primeros encuentros con el reggae, comenzó a coleccionar discos y a documentarme sobre este génro musical y hasta que se fue a vivir a la ciudad de México cuando se empapó con está cultura, dando inició a un amplio curriculum con sus participaciones. Fue el año 2006 ingresa a los Talleres Corales UNAM de la DGACU, en 2012 accede al Programa de Asesoría Integral para Bandas Factoría 360, en el año 2008 se integra a Los Viernes Swing Band con quien colabora en la producción del disco “Cuando Éramos Dos”, en 2010 Funda la banda Sangre Maíz con la cual ha producido 5 discos de su propia autoría. En 2013 ingresó a los conjuntos de salsa jazz

“Palo de Ron” y “Néctar Café”, además de ser constante colaboradora de

las bandas Out Of Control Army y Sonido Gallo Negro. Reconocida como una de las mujeres pioneras en la escena reggae en México, en 2017 fue condecorada como la mejor exponente femenina del

género reggae a nivel nacional. A lo largo de 10 años ha alternado con grandes figuras internacionales de este género como Yellowman, Heptones, Alika, Horace Andy, Don Carlos, Protoje, Los Cafres, Alborosie, Dread Mar I, entre otros. Cuenta con más de 5 producciones discográficas y giras por todo el territorio nacional, aunado a presentaciones en los foros más importantes de la Ciudad de México

como Zócalo CDMX, Vive Latino, Ollin Kan, Foro Sol, Teatro Ángela Peralta, Foro José Cuervo, El Plaza Condesa, EMCO Canal Once, Festival del Rock Sinaloa, Raíz México Giras Artísticas y Foundations Legends

Jamaica- México. En el año 2018 fue condecorada con el premio RootsLand a la mejor exponente femenina del género reggae a nivel nacional.

Debido a su amor a la cultura Mitzie Maíz y su banda "Sangre Maíz" fueron selccionado para grabar un documental en Netflix, gracias a la fama que le ha dado su banda de regaee "Sangre Maíz". “Estoy contenta que el genero musical que amo se haga más masivo y que pueda llegar a nuevas generaciones, en el, se habla sobre los alcances, el entorno, costumbre y usos del Reggaee en México, ya que juega un papel importante en esta música, pues es uno de los países en el mundo que más lo consume el reggae, y es muy gratificante ser gente con una identidad fuerte y hermosa, en todos sus matices que los con conforman" expresa Mitzie.