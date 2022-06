Guamúchil, Sinaloa.- Paloma Hernández Cuevas es una mujer de grandes ideales, emprendedora, trabajadora, vanguardista y creativa, cualidades que lleva bien tatuadas en su ser, ya que su único objetivo es que las personas luzcan mucho mejor con ciertos truquitos profesionales, pues es una especialista en estética de belleza. Desde muy temprana edad Paloma Hernández sabía lo que quería, pues siempre destacó en ser una adolescente muy fashion, siempre al pendiente de cada detalle de los cuidados personales y fue por ello que decidió estudiar cosmetología, profesión que ejerció en el Tecnológico Aspid (UNAM), carrera de la cual se siente súper orgullosa, que le ha dejado grandes satisfacciones, ya que ha logrado establecer vínculos con sus pacientes. “El poder lograr una conexión física y espiritual con los pacientes, aportando no solo resultados estéticos sino también confort emocional,” es una de las satisfacciones que externó Paloma Hernández, pero lo primordial para Paloma en la vida es que se tiene que ser wellness (bienestar para uno mismo), ya que es indispensable en la actualidad para que la persona sea feliz.

Proyecto

Paloma Hernández es una mujer muy tenaz, aferrada a sus ideales, cualidades que lleva impegnadas en su ser, luchando siempre por lo que más quiere, y prueba de ello es que su consultorio Derma Spa lleva 17 años en servicio para cuidados para la piel, clínica que está en vanguardia para los mejores cuidados y satisfacciones de los pacientes. Este proyecto empresarial nació por la necesidad de brindarle a la sociedad los diferentes tratamientos estéticos que aprendió Paloma en su carrera de cosmetóloga. “Surgió tras la necesidad de poder tener un espacio en el cual pudiera desarrollar los tratamientos estéticos para brindar a mis pacientes,” y del cual se siente muy satisfecha por lograr permanecer en el gusto de los pacientes y esto gracias a su equipo vanguardista de trabajo que la acompañan.

Vanguardia

El estar al frente de una empresa no es nada fácil, todo requiere de tiempo y disciplina, además de capacitaciones, pero si todo esto se hace con ilusión y amor, cuando menos piensas los resultados te van llenando de satisfacciones inexplicables, y es gracias a esas cualidades que Paloma, cuenta con más de una década con su clínica, pero para lograr ese objetivo es necesario estar en constantes capacitaciones, en el vanguardismo de equipo especial para la piel. “La preparación constante, seguir estudiando, la capacitación en electrostática y tendencias. En mi caso me gusta mucho actualizarme, estoy ejerciendo una licenciatura en cosmiatría y he asistido a congresos interdisciplinarios para estar siempre a la vanguardia,” esa es la visión de Paloma.

Recomendaciones

Una cosmetóloga es una especialista en estética o belleza que educa a sus clientes con tratamientos de la piel, dándole consejos referente a su apariencia física, para ello Paloma Hernández recomienda a todas las mujeres quererse un poquito más, a cuidarse, a que se vean bien física y emocionalmente arreglándose diario, dándose tiempo para ellas mismas. “Las mujeres de la región del Évora son muy bellas. Yo siempre recomiendo po-nerse como prioridad, regalarse un momento para su cuidado personal, tanto en belleza, como salud y bienestar.”