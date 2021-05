Patricia celebra 55 años de vida con una bonita fiesta de cumpleaños

Guasave,Sinaloa.- Para celebrar la vida de Patricia Luque por su aniversario número 55 se realizó una fiesta inolvidable que estuvo amenizada por el grupo Mi Pequeño Norte, por ser el favorito de la festejada. En un conocido salón de fiestas de la ciudad se realizó la celebración sorpresa para Patricia, quien se mostró muy feliz al ver cada uno de los detalles que sus hijos Abril y Arturo Cota Luque tuvieron para ella, pendientes de que todo saliera a la perfección, sobre todo, de reunir a los más allegados de su mamá.

Los buenos deseos y las felicitaciones no podían faltar de sus padres, Luz Berthila y Eulalio Luque, así como de su hermana Adriana, siendo los primeros en asistir para ser testigos de cada momento del alegre convivio. También entre los prestantes destacaron su grupo de amigos que hicieron lo posible para estar con ella y desearle lo mejor. Las llamadas y mensajes telefónicos también formaron parte de los detalles departe de las personas que no pudieron estar con ella por el tiempo pero esto no fue impedimento para expresar el cariño que sientes por ella por ser una excelente persona dispuesta en ayudar y brindar su amistad.

Al finalizar la festejada agradeció a sus dos hijos por la fiesta sorpresa que organizaron así como a cada uno de los invitados que se dieron cita para estar con ella e invadirla de buenos deseos en su cumpleaños así como regalos y cálidos abrazos que la hicieron sentir querida y especial por cada uno