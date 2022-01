Reparten felicidad a niños en la Décima Corrida del Juguete 2022

Culiacán, Sinaloa.- Con la intención de alegrar y llevar felicidad a los niños, el Moto Club Renegados realizó la Décima Corrida del Juguete 2022 en la comunidad La Michoacana, en Navolato.

Además de asistir los numerosos miembros del Club de Motos Renegados, fueron invitados a asistir a la Décima Corrida del Juguete 2022 todos los clubs de moto MC e independientes de Culiacán, Sinaloa.

Salida

El lugar de encuentro que asignó el Club de Motos Renegados para la salida a la comunidad de Navolato, donde se entregarían los juguetes, fue en un estacionamiento de una plaza comercial, donde se pudo apreciar más de 50 motos, motociclistas y algunas familias de ellos.

La salida de los motociclistas se llevó a cabo de manera puntual a las 9:30 a.m. rumbo a la comunidad La Michoacana, en Navolato, siguiendo, durante la corrida, todas las medidas de seguridad que permitiera llegar a salvo a todos motociclistas.

Entrega de juguetes

El lugar de la reunión para la Décima Corrida del Juguete 2022 fue en Jardín de Niños Carmen Ramos del Rio de la comunidad La Michoacana, en Navolato, donde padres e hijos esperaban ansiosos a los clubs de motos.

Durante el evento, se llevaron a cabo diversas dinámicas de recreación, entre ellas, un payaso amenizó la convivencia con bailes y juegos y fue el encargado de hacer las dinámicas para la entrega de juguetes. Mientras que botargas y personas disfrazadas también amenizaron el evento.

Además de juguetes, los miembros del Club Renegados y otros motociclistas repartieron dulces, bebidas y se repartió la rosca de reyes a todos los asistentes. Mientras que los padres de familia se organizaron para hacer tacos de camarón para el desayuno.

Para la recolección de los juguetes, se buscaron juguetes nuevos o en buen estado y se previno que estos no fueran no bélicos y que no requieran pilas para su uso.

Organización

Por otra parte, para organización de las Corrida del Juguete se elige una comunidad de bajos recursos distinta a las pasadas corridas, se conocer el numero de niños habitantes en la comunidad, se hace una logística, se pide un espacio así como patrocinios.