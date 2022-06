Rosa González una artista visual

Mocorito, Sinaloa.- Sin duda alguna Mocorito es cuna de grandes artistas, tanto de talla internacional como nacional, en diferentes facetas, y hablar de una de sus oriundas apasionada por el arte y la pintura es hablar de la guapa Rosa de Jesús González González, quien desde pequeña sentía la inquietud de pintar profesionalmente y en ciertas ocasiones lo hacía, y lo hacía muy bien, pero ella sentía la curiosidad de hacerlo más allá. Es licenciada en Arquitec-tura, carrera que terminó en cuatro años, pero fue en el periodo de la pandemia cuando se encontró con ella misma en el mundo del arte. Debido al tiempo libre que tenía comenzó a pintar, a entrar en concursos y vio que sus pinturas comenzaron a trascender, a gustar y fue ahí cuando decidió dedicarse al mundo del arte. “No fue sino hasta que empezó la pandemia cuando me di cuenta de que podía vivir del arte y decidí dedicarme tiempo completo. Llevó dos años.”

Primera obra

Una de las primeras obras que presentó artísticamente Rosa González fue una que llamó La Llorona, ya que en ella expresa sus miedos, su conexión con lo desconocido, y esta la llevó a obtener grandes satisfacciones de triunfo. “La Llorona fue la primera obra de arte con la que me presento como artista profesional. Con esta pieza me di cuenta de que el arte es una herramienta muy poderosa para autoconocerse, ya que la obra hablaba de mí, de mis miedos y de mis deseos, desde entonces sentí que mi creatividad se exponenció y que lo que pintaba tenía un impacto con las personas.”

Técnicas de pintado

Rosa González es una artista visual de tiempo completo, es pintora, dibujante, muralista, profesora, crypto artista, y emprendedora. Expresa su arte en medios análogos y digitales como lápiz, acuarela y acrílico, en pequeños y grandes formatos, así como técnicas de pintura digital, modelo 3D, renderizado y realidad aumentada. “El lenguaje visual con el que me gusta expresarme es figurativo naturalista y surrealista. Como muralista en obras de gran formato utilizo técnica de acrílico, para piezas análogas de mediano formato uso las técnicas de acuarela, acrílico y lápiz. “Para formatos digitales desarrollo ilustraciones 2D, modelos 3D y animaciones con realidad aumentada. Todas mis obras me gusta respaldarlas con la tecnología de la Blockchain y NFT”. Rosa González lleva dos años dedicándose en tiempo completo a la pintura, pero en estos tiempos que estamos de tecnología ella considera que el arte también va cambiando, ya que la tecnología va emergiéndose con el arte. “Creo que es el arte el que emerge de la tecnología, aunque la raíz etimológica sea la mis-ma. El arte es lo que refleja el contexto cultural en que se vive. Personalmente me gusta experimentar con nuevas tecnologías, no solo haciendo arte análogo sino digital, utilizo ilustraciones 2D, modelos 3D y animaciones, combino mis obras físicas con proyección de mapping, realidad aumentada y realidad virtual. La tecnología vino a cambiar el mundo, lo increíble de Blockchain es que permite crear exposiciones virtuales y vender tu obra como NTF en cualquier parte del mundo. Esto abre un nuevo mundo de posibilidades para los creadores.”

Pasión por tu vocación

Lo que más le gusta a Rosa de todo su trabajo es poder expresar su sentir en su obra, sentirse libre al mo-mento de pintar y ver revelarse su arte frente de sus ojos. “Existe mucho talento en Sinaloa. Para poder diferenciarnos de los demás debemos estar abiertos a vivir nuevas experiencias.”