Se reúne la generación de secundaria 1974-77

Guamúchil, Sinaloa.- Con éxito se llevó a cabo el tercer reencuentro de ex alumnos de la escuela secundaria SNTE de la generación 1974-1977 grupo “B” de la escuela secundaria SNTE Sección 53. La reunión tuvo como tema “fortaleciendo lazos de amistad”, ya que por tercera vez lograron reunirse. Para esta edición los ex compañeros que lograron asistir fueron al rededor de 25.

El festejo estuvo organizado por el comité, el cual lo integran Eleazar Ojeda, Samuel Bojórquez, Aleyda de Jesús Camacho e Imelda Gaxiola, mismo que no escatimaron en los detalles para que los asistentes pasaran una velada inolvidable. El requisito para acudir a su celebración fue de asistir en color amarillo y negro como era en aquel entonces su uniforme de secundaria.

Los presentes de secundaria tuvieron la oportunidad de escuchar unas conmovedoras palabras de algunos de sus maestros de esa época. La cena que degustaron los asistentes fue preparada por el chef Ezequiel Camacho.