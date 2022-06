Su perseverancia y tenacidad la llevaron al éxito profesional

Guamúchil, Ainaloa.- Celene Montoya Cázarez es una mujer visionaria, distinguida por su buen gusto y sobre todo en destacar en el ámbito de la educación, pues lleva 23 años como directora del Instituto México-Americano Jean Piaget.

Para lograr llegar a esta multidisciplinaria función, Celene nos cuenta que tuvo que actualizarse profesionalmente, ya que ingresó al Instituto en el área administrativa y al convivir con los niños sentía que tenía vocación para tratar y enseñar y fue por ello que decidió estudiar la Licenciatura en Psicología Educativa. “Empecé como socia del Consejo Directivo y como directora administrativa gracias a la confianza de mi familia. Ya inmersa en el ambiente escolar del Instituto me di cuenta que cada vez me apasionaba más el tema de la educación y la convivencia diaria con los niños y niñas, nació en mí una vocación que desconocía tener, por ello decidí estudiar la carrera de Psicología Educativa , la cual me permitió ascender al puesto de directora general.

Perseverancia

La tenacidad y creatividad son dos cualidades de Celene Cázarez, pues los 23 años como directora del Instituto México-Americano Jean Piaget lo dicen todo, labor que no ha sido nada fácil, ya que el estar en constantes capacitaciones para tener un mejor desarrollo cultural y educativo en la formación del personal y en lo académico con los niños que empiezan su educación des-de el maternal, kínder, primaria y secundaria ha sido su principal función y a esa tenacidad, Celene Cázarez Montoya adjudica que la han llevado a desarrollar un gran papel, claro agradeciendo infinitamente la ayuda que recibe de sus seres queridos y por supuesto la gran confianza de los padres de familia, al dejar a sus hijos en la institución. “Considero que cuando tienes vocación y amas tu trabajo, imprimiéndole pasión a lo que haces cada día y además cuentas con el apo-yo de tu familia, los resultados siempre serán positivos. Pienso que eso, la pasión, la responsabilidad y el compromiso con las familias que nos confían lo más va-lioso: sus hijos, es lo que me ha ayudado a permanecer tantos años en esta noble y hermosa función.”

Experiencias

Para Celene Montoya ser la directora del Instituto México-Americano Jean Piaget es algo que la llena de mucho orgullo y satisfacción, ya que en esos largos años de servicio ha vivido infinidad de experiencias tanto trágicas, desgraciadamente, como felices, pero la mejor experiencia que puede contarnos es la de ver una carita feliz dentro del colegio.

“A lo largo de tantos años al frente de la institución, son muchísimas las satisfacciones obtenidas, desde las pequeñas muestras de cariño a diario, como un abrazo de nuestros pequeños alumnos cuando los visito en su aula , el avance de algún alumno que enfrenta barreras para el aprendizaje, hasta la emoción de ver ganar a nuestros campeones en los diferentes concursos tanto en las etapas de zona como de región, estatal o nacional.”

Agradecimiento

Celene Cázarez agradece a la sociedad de Guamúchil y de la región del Évora por apostar a la educación de sus hijos en el Instituto Jean Piaget; por creer en el proyecto educativo y ayudar a posicionarse como uno de los mejores colegios, no solo de la ciudad, sino del estado de Sinaloa.

En segundo término recordar la importancia de no solo preocuparnos y ocuparnos en dejar un mundo mejor a los niños y jóvenes, sino también de ocuparnos en dejar mejores niños y jóvenes para el mundo.