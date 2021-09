Un año más de vida para la siempre sonriente Aracely Hernández de Vega

Culiacán, Sinaloa.- Un festejo de cumpleaños muy especial fue el que recientemente tuvo Aracely Hernández de Vega por un aniversario más de vida. Y qué mejor manera de disfrutar de esta fecha tan esperada que al lado de su adorada familia.

Invitados entre los que se encontraban su esposo, Héctor Vega; su mamá, Silvia Manjarrez; su hermana, Silvia Hernández Manjarrez; y su sobrina, Samara, encargados cada uno de ellos de hacerle pasar, como siempre, un festejo de cumpleaños inolvidable. Pero la mejor parte de este convivio, sin duda, fue el ver llegar a sus hijos, Héctor David y Abigail Vega Hernández, de sorpresa a su festejo, ya que no los esperaba porque ambos estudian fuera de la ciudad, pero esto no fue impedimento alguno para que dos de las personas más importantes de su vida no la acompañaran en este fecha tan esperada por ella.

Los ojos de Aracely se llenaron con lagrimas de alegría al ver a sus hijos junto a ella en esta fecha especial. Porque sin su presencia esta reunión no hubiera sido lo mismo. Y después de su llegada, la homenajeda y los ahí reunidos se juntaron en el comedor principal para tomarse la foto del recuerdo con la festejada.

Al terminar la cena, Aracely procedio a pedir un deseo con su pastel de cumpleaños, mismo con el que la sorprendieron con una divertida vela mágica. Acto seguido fue la apertura de sus regalos, entre los que hubo ropa, accesorios y perfumes. Sin olvidarse de los globos, las flores y del riquísimo pastel que compartió con cada uno de los presentes.

Aracely se mostró siempre muy sonriente al ver junto a ella en este día a cada una de las personas que siempre han sido cercanas a ella y de quienes recibió diversas muestras de afecto.

¡Muchas felicidades!