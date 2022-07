Unidad Mochicahui Celebra acto académico de graduación Generación 2018-2022

Los Mochis, Sin.- Un total de 136 graduandos, de los siete programas educativos que se imparten en la Universidad Autónoma Indígena de México unidad Mochicahui, recibieron la constancia que acredita la culminación de su carrera profesional.

De los siete programas educativos, dos son en Ingeniería en Sistemas de Calidad e Ingeniería Forestal; los cinco restantes, están conformados por las Licenciaturas en Contaduría, Derecho, Educación Intercultural, Psicología Social Comunitaria, Sociología Rural y Turismo Empresarial.

El evento de graduación, se desarrolló en el auditorio de la UAIM, unidad Los Mochis, presidido por el Maestro en Economía y Negocios Ignacio Flores Ruiz, en su calidad de rector de la institución y estuvo acompañado por la representante personal del Presidente Municipal de El Fuerte Gildardo Leyva Ortega y Directora de Educación del Alteño Municipio, la Licenciada Miriam Sarahi Hernández Cota; así como por el Licenciado Jesús Rodolfo Cuadras Sáenz, Secretario General de la Universidad, la Maestra Anet Yuriria de Jesús López Corrales, Coordinadora General Educativa y por el Director General de la Unidad Mochicahui Ingeniero Celso Armenta López.

En mensaje emitido por el rector de la UAIM a los nuevos profesionistas, manifestó: “cierran una importante etapa de su formación profesional, en una universidad que ha construido prestigio, que tiene un reconocimiento social por la calidad de sus egresados;” puntualizó y al mismo tiempo les recalcó, se sientan orgullosos de formar parte de la gran familia UAIM.

Durante el evento, se entregaron reconocimientos a los mejores promedios de cada una de las carreras, sobresaliendo entre ellos, el joven Manuel Camilo Granados Torres, de la carrera de Derecho, con el promedio más alto de la generación 2018-2022, quien, al hacer uso de la palabra, manifestó a cada uno de sus compañeros “formamos parte de una experiencia humana colectiva y créeme, no debes sentirse triste, este es el fin de un programa energético bastante complejo de 4 años; hay muchos mundos y puertas de percepción que no has explorado.

Cada uno de los egresados, refirió Granados Torres, representa el orgullo de su familia, el esfuerzo de sus padres, abuelos, tutores y aquellas personas que estuvieron siempre junto a ellos. Así mismo, Manuel Camilo Granados Torres, agradeció a la universidad, que les haya abierto las puertas para tener la oportunidad de estudiar en sus aulas una carrera profesional.