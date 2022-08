Abandonan más de 600 perros en carretera de Nogales, Sonora, según influencer

Nogales, Sonora.- El famoso influencer conocido como “La Ranita de Nogales” publicó este fin de semana un video donde documenta el abandono de perro a las orillas de las carreteras de Nogales, Sonora.

En las imágenes se puede ver a una docena de perros que miran al creador de contenido con tristeza, mientras sus cuerpos reflejan el hambre que han enfrentado al ser abandonados en medio de la nada después de ser domesticados.

“Aquí están en la pura orilla de la carretera”, narró La Ranita de Nogales.

En influencer contó hasta 12 perros abandonados en el video, pero en uno de los comentarios dijo que vio cerca de 600 animalitos abandonados en la carretera sonorense.

“Vea la cara de la inocencia, del hambre, del abandono”, dijo mientras les dio un poco de comida a los canes, quienes agradecidos movieron la cola y corrieron de inmediato a comer los pequeños bocados que el influencer traía de casualidad con él.

“Estoy a punto de llorar porque no sé qué hacer con tantos animalitos en la carretera y no me los puedo llevar”, añadió antes de terminar con la grabación.

El video superó en menos de 20 horas las 35 mil reacciones y fue compartido más de 2 mil 300 veces. De igual forma, los usuarios de la red social dejaron casi tres mil comentarios en la publicación.