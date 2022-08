"El día que me toque dejar este mundo": Policía ejecutado en Sonora pidió que en vez de flores lleven croquetas

Empalme, Sonora.- El Policía Municipal de Empalme, Sonora que fue asesinado a balazos la noche de ayer lunes, hizo un petición en redes sociales hace tiempo que dejó ver su noble corazón y causó diferentes reacciones entre los usuarios y familiares.

El elemento activo de Seguridad Pública Municipal estaba fuera de servicio e iba a bordo de una bicicleta cuando se registró agresión armada.

Manuel Alejandro, de 37 años de edad, publicó en su perfil de Facebook lo siguiente: "El día que me toque dejar este mundo solo les quiero pedir a familia y amigos que no gasten en arreglos de flores que no voy a ver mucho menos me gustan las flores, mejor lo que gastarán en flores gástenlo en croquetas y sean donadas a un albergue de perritos, ASÍ QUE YA SABEN SE LOS DEJO DE ENCARGO",

Lamentablemente anoche se fue de este mundo tras ser ejecutado aproximadamente a las 19:30 horas en calles de la Plaza Pública del Centro de Empalme, así lo informó mediante un comunicado la Fiscalía de Sonora.

Fue personal pericial quien realizó el procesamiento de la escena del crimen, y elementos de la Mesa Estatal de Seguridad iniciaron un operativo para ubicar a los responsables.

"Elementos #AMIC de la #FiscalíaDeSonora realiza investigaciones, luego de registrarse la privación de la vida de Manuel Alejandro "N", de 37 años de edad, elemento de la Policía Municipal", escribió la Fiscalía estatal en redes sociales.

Amigos y familiares del policía lamentaron su muerte en redes sociales: "Gracias por todo, fue un honor coincidir, Gracias a Dios por su amistad. Extrañaré esa sonrisa y tu saludo tan sincero", escribió Claudia Iveth, entre muchos mensajes para Alejandro, quien era muy querido.