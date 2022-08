Muere afuera de Hospital; SSa Sonora niega desatención

Hermosillo, Sonora.- Tras la muerte de un indigente afuera del Hospital General de Sonora, en Hermosillo, para quien se pidió atención, la Secretaría de Salud estatal aseguró que el individuo en situación de calle murió el miércoles y que un día antes fue atendido, pero solicitó su alta voluntaria y se retiró.



Esto después de que en redes sociales se viralizara un video que muestra a la persona tirada debajo del puente de la clínica y al autor del video, exigiendo que se le brinde atención.



"¿Pueden mandar a alguien a que revise a la persona?", preguntó El Mitotero, autor del video, al vigilante de este hospital.



"Los doctores no pueden salir por protocolo. Pueden venir una ambulancia de la Cruz Roja a levantarlo y meterlo para acá", respondió el hombre en el video.



La Secretaría de Salud estatal dijo que para la atención de personas en la vía pública, es necesaria la presencia exclusiva de personal entrenado en atención prehospitalaria, es decir, paramédicos de Cruz Roja, que son enviados a través de un llamado específico al número de emergencias 911.



Indicó que el personal del hospital no puede salir al exterior por protección en caso de algún acontecimiento fortuito.



Aclaró que los hospitales del sector cuentan con protocolos alineados a la normativa internacional para la atención de emergencias médicas.



Sin embargo, no descartó analizar la pertinencia de los mismos para hacerlos más flexibles en casos de situaciones extraordinarias como la ocurrida este miércoles.



La Secretaría de Salud detalló que el personal paramédico con el que cuenta la institución se encuentra realizando traslados de pacientes a otras instituciones e incluso dentro de la misma, sin embargo, dada la gravedad del paciente, se solicitó que saliera ambulancia y paramédico a atenderlo, quienes llegaron a la par de Cruz Roja.



Advirtió que la cantidad de personas en situación de calle a las afueras del Hospital General del Estado se ha incrementado en los últimos años, así como los ingresos hospitalarios de los mismos.

"A estas personas no se les niega la atención médica y se les otorgan insumos como medicamento, comida y ropa", afirmó.