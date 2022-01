¿Abusas del celular? Tu smartphone incrementa la posibilidad de cáncer por esta razón

No es para nada un secreto la emisión de radiación de parte de los teléfonos celulares, no obstante, lo que pocos saben es que esta podría ocasionar que las personas que usan estos dispositivos desarrollen células cancerígenas.

Un hecho comprobado es el que los celulares emiten radiación de radiofrecuencia (ondas de radio), una forma de radiación no ionizante, desde sus antenas, por lo que las partes del cuerpo más cercanas a esta pueden absorber la energía que estas expiden.

No obstante, se debe tener en cuenta que, aún no hay estudios científicos que comprueben que la radiación de los móviles sea una causal del desarrollo de diferentes tipos de cáncer, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que no se superen los dos vatios por kilogramo en los celulares, ya que esto podría traer consecuencias en la salud de los usuarios.

Leer más: WhatsApp Plus: las novedades de la versión 18.90.0 de la APK

Aunque no se debe dejar de lado que para que se presenten posibles afectaciones por el uso del celular influyen muchos factores, entre ellos la cantidad de horas que la persona mantiene cerca de sí dichos aparatos tecnológicos, sobre todo las horas que dura haciendo llamadas telefónicas y el número de estas al día, puesto que esto haría que se mantenga cerca de las radiaciones.

Uno de los efectos comprobados de la exposición a la radiación de los celulares es el calentamiento de la zona donde se apoya el dispositivo, sin embargo, la exposición a esta radiación no es suficiente para incrementar la temperatura corporal.

Pese a que, hasta la fecha, no hay estudios determinantes sobre las posibles asociaciones entre el cáncer y el uso de los teléfonos celulares, hay investigaciones que han dado cuenta de cuáles son los modelos en los mercados que se encuentran casi en el limite de emisión de radiación recomendada por la OMS.

Uno de esos estudios fue el que llevó a cabo la Oficina Alemana para la Protección contra la Radiación, el cual reveló cuáles son los 10 celulares que emiten la mayor radiación de vatios por kilogramos.

Dicho análisis concluyo que los siguientes son los móviles con mayor emisión de radiación:

Motorola Edge

OnePlus 6T

Sony Xperia A2 Plus

Pixel 3A XL de Google

Pixel 4A de Google

Xiaomi Mi Note 10

Phone 13 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 mini

Xiaomi Mi 11 Lite.