¡Acceso gratis a Netflix! Conoce aquí todos los detalles

Mundo.- La famosa plataforma de streaming, Netflix, ha abierto su contenido para que las personas puedan acceder a algunos de sus programas y películas de forma gratuita. La plataforma realiza esta nueva estrategia para persuadir a los usuarios de que comprendan su catálogo, Netflix introdujo la sección llamada “Watch Free”

La nueva sección presenta una plantilla de los primeros episodios de series, películas y documentales, y estos videos se pueden ver de forma gratuita sin necesidad de registrarse.

La sección rotará en unas pocas semanas, y el contenido incluido al momento son las ya conocidas Bird Box, Stranger Things, Grace and Frankie y The Two Popes.

Esta no es la primera vez que Netflix pone gratis parte de su contenido original a todo el público, este año la plataforma lanzó algunos documentales en YouTube, y también todo mundo ha podido ver sin costo “A todos los chicos de los que me enamoré” y ”cebo”.

El contenido gratuito es más grande esta vez. Sin embargo, cabe mencionar que la serie Stranger Things tiene algunas limitaciones, de hecho, si quieres ver toda la temporada debes pagar una suscripción, pues sólo puedes acceder libremente al primer capítulo.

Otra cosa a mencionar es que el contenido gratuito solo se puede ver desde el navegador en una computadora o teléfono con sistema operativo Android, lo que significa que el contenido no se puede usar a través de la aplicación móvil de Netflix y tampoco se puede usar en el navegador del iPhone.

Netflix tiene una función llamada "Shuffle" en las noticias agregadas en su plataforma.

Este modo se compone de un botón con la etiqueta "Reproducción aleatoria" en la pantalla de inicio. Se encuentra debajo del icono de perfil de usuario. Esta función reproducirá aleatoriamente algún contenido basado en lo que ya ha visto anteriormente.

