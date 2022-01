¡Advertencia! Estos son los grandes riesgos de usar WhatsApp Plus

Aunque se trata de una aplicación "pirata" de la original de Meta, muchos internautas han optado por descargar WhatsApp Plus por las diversas ventajas que la app trae consigo en muchos sentidos.

Además de poner a disposición más emoticones y dar la posibilidad de personalizar de manera más detallada la plataforma virtual de mensajería instantánea, la versión "Plus" de WhatsApp también ofrece otras funciones más interesantes, como el modificar la hora de última conexión o colocarle a un chat contraseña.

Sin embargo, no todo es de color de rosa con esta app modificada, sino todo lo contrario. Uno de los inconvenientes de usar WhatsApp Plus es el hecho de que las actualizaciones de esta aplicación que se conoce por estar constantemente actualizándose, no llegan tan rápido como sí lo hacen en las versión original.

Aunado a ello, a pesar de ofrecer más emoticones que la versión oficial, estos únicamente están visibles en los teléfonos celulares que tengan descargado WhatsApp Plus, de lo contrario, solamente se verá un cuadro blanco.

Pero, por sobre todas las cosas, al no ser una app oficial, WhatsApp se ha encargado de suspender las cuentas de las personas que descarguen esta versión a su celular, ello al advertir que esta app modificada no puede garantizar la seguridad de los usuarios.

Pese a que cuando recién WhatsApp comenzó a perseguir el uso de WhatsApp Plus, las suspensiones de las cuentan duraban solamente 24 horas, poco a poco estas se volvieron permanentes, impidiendo a la persona volver a usar su cuenta de forma definitiva, de ahí que, sobre aviso no hay engaño, si el internauta quiere seguir utilizando la app de mensajería instantánea, deberá evitar descargar la versión "Plus" o cualquier otra.

Antes de descargar WhatsApp Plus se debe tener en cuenta que se trata solo de una APK nativa de WhatsApp, únicamente con hojas de estilo alteradas, por lo que los mensajes y demás información de la plataforma, se canalizan mediante los servidores de la aplicación de Meta.

Otra cosa más a tener presente. Para poder tener instalado WhatsApp Plus, la persona deberá desinstalar la app original de su dispositivo móvil, requisito por demás indispensable.