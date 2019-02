Amazon producirá varias series de televisión en España y México

Los Ángeles, 13 feb (EFEUSA).- Amazon Prime Video, el servicio de televisión por "streaming" de Amazon, anunció hoy que producirá varias series en España y México entre las que se encuentran una dedicada a El Cid Campeador y otra sobre el escándalo de corrupción "FIFA Gate".



El gigante tecnológico detalló en un comunicado que en España se llevará a cabo "El Cid", una serie creada y producida por Zebra Producciones y escrita por Luis Arranz y Adolfo Martínez, que narrará la épica historia de Rodrigo Díaz de Vivar desde una perspectiva contemporánea.



También en España producirá "La templanza", una serie basada en la novela homónima de María Dueñas y que, con producción de Atresmedia Studios, narrará una historia de amor en el siglo XIX a caballo entre México, Cuba, Inglaterra y España.



Por otro lado, Amazon anunció cinco nuevas series mexicanas.



"El presidente", que llegará con el sello de la productora Fábula del realizador chileno Pablo Larraín, relatará una historia de crímenes inspirada en el escándalo de corrupción "FIFA Gate" que afectó a las máximas instituciones del fútbol internacional.



Asimismo, "El juego de llaves" será una comedia sobre cuatro parejas que deciden hacer un intercambio sexual, lo que, posteriormente, les llevará a reflexionar sobre el futuro de sus relaciones sentimentales.



Además, "Cómo sobrevivir soltero" reimaginará la vida real del actor Sebastián Zurita para explorar lo que significa no tener pareja en la sociedad mexicana contemporánea.



Amazon también anunció hoy un thriller político y una comedia con detalles de terror y ciencia-ficción, aunque no dio el título de estas dos producciones mexicanas.



Estas nuevas series en España y México se incluyen entre las 18 nuevas producciones que desveló hoy la compañía y que se desarrollarán en otros países como el Reino Unido, Alemania, Japón o la India.



Amazon comunicó además la renovación de las series mexicanas "LOL: Last One Laughing" y "Diablo Guardián", que tendrán al menos una segunda temporada cada una.



"Sabemos que los clientes de Amazon Prime Video quieren ver historias auténticas, de sus propios países, e invertir en personajes que puedan reflejar sus propias experiencias y diversidad", dijo la jefa de Amazon Studios, Jennifer Salke.



Estamos entusiasmados y comprometidos a dar voz a los guionistas de todo el mundo y traer su visión de la vida a nuestros clientes de todo el mundo