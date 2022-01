¿Ambición? NASA y Elon Musk van por asteroide valuado en 10 cuatrillones de dólares

Tal vez en algún momento escuchaste el nombre "Psyche 16", sino, nunca es tarde. Se trata de un asteroide descubierto en 1852 que está en la mira de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y del empresario multimillonario Elon Musk, quien pretende llegar a él colaborando con su compañía Space X.

Probablemente por el título de este texto entiendas la razón, pero si no, aquí lo veremos a detalle. No es por sus 226 kilómetros de diámetro, ni su localización no tan lejana a la Tierra, 370 millones de kilómetros, sino porque estimaciones señalan que valdría más que la economía global.

Su valor aproximado de 10 cuatrillones de dólares, o 200 cuatrillones de pesos, son carnada espacial para las ambiciosas mentes humanas que en 2022 planean lanzar una misión de reconocimiento en busca de conocer más sobre el meteorito que se encuentra en el cinturón de asteroides de Marte y Júpiter.

Leer más: Psyche la misión de la NASA para explorar un asteroide repleto de ricos minerales

De ser cierto los cálculos, la NASA de la mano de Elon Musk alcanzarían al cuerpo celeste que habría formado parte de un planeta que no logró concretarse. Su composición principal, según las especulaciones científicas, sería de hierro, níquel, platino y oro. Literalmente una mina espacial lista para ser explotada.

La nave que sería enviada este 2022 por la agencia espacial de Estados Unidos (USA) y Space X tiene como finalidad llegar al asteroide en 2026 y realizar trabajos de exploración para corroborar si hace honor al nombre "asteroide dorado".

No cabe duda que cada día la ciencia y tecnología nos sorprenden más, con avances que hace algunas décadas serían considerados ciencia ficción, o incluso "ridículo" por parte del sector más conservador de la comunidad científica.

Leer más: ¿Y Android? Lanza Instagram novedosa actualización para usuarios de iOS

En caso de concretarse el arribo de la NASA y la empresa de Elon Musk a "Psyche 16", sería la primera ocasión que la agencia espacial haga contacto con un asteroide de esa composición.