Android llega a los vehículos Ford y otros seis clics tecnológicos

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Android "viajará" con Ford desde 2023

A partir de 2023, toda la suite de Google estará disponible en los automóviles Ford, gracias a un acuerdo de seis años de duración suscrito entre las dos empresas estadounidenses. El uso del sistema operativo Android y software como Google Assistant, Google Maps y Google Play servirá para "para acelerar la transformación de Ford y reinventar la experiencia de vehículos conectados", según el comunicado conjunto. El acuerdo también supone que Ford empezará a utilizar a partir de finales de este año Google Cloud para la supervisión y control de calidad de robots de producción así como para la capacitación de sus empleados y para mejorar la experiencia de los clientes, aunque no de forma exclusiva.

2. Jeff Bezos dejará su cargo en Amazon

Jeff Bezos, quien llevó a Amazon de ser una iniciativa nacida en un garaje hace 27 años a convertirse en todo un emporio comercial y de servicios, aprovechó el pasado martes la presentación de unos resultados anuales de récord, con 21.331 millones de dólares de beneficio, para adelantar que abandonará el cargo de consejero delegado a mediados de año. El hombre más rico del mundo, según la lista Forbes, se convertirá entonces en presidente ejecutivo y cederá el primer puesto a Andy Jassy, quien dirige el segmento de negocio más rentable de la firma, Amazon Web Services.

Leer más: Así se despidió Jeff Bezos de sus empleados tras anunciar que deja su puesto en Amazón

3. Los "gamers" se toman "virtualmente" Viña del Mar

Tal vez en este verano austral los aires de la chilena Viña del Mar no se llenen de las notas musicales de su tradicional festival por cuenta de la covid-19, pero sí estarán plagados de miles de megas por segundo que van y vienen en el "EWU Summer Viña del Mar Open", el primer torneo virtual de videojuegos del mundo. Programado entre el 28 de enero y el 14 de febrero, el evento ofrece a las fanáticos del mundo "gamer" la posibilidad de ganar hasta 2.000 dólares y productos vinculados a la industria. Títulos como "Call Of Duty Mobile", "Playerunknown's Battlegrounds Mobile" y "Garena Free Fire", el más descargado para teléfonos celulares en 2019, son parte del certamen.

4. "Déjate seguir", dice Facebook

La "guerra" entre Facebook y Apple sigue abierta, y esta vez el gigante cofundado por Mark Zuckerberg iniciará una campaña en la red social y en Instagram para intentar convencer a los usuarios de iPhone de que acepten el seguimiento web por parte de terceros y anulen así los potenciales efectos de las nuevas restricciones en privacidad impulsadas por la empresa de la manzana mordida. Facebook explicó que la campaña consistirá en pop-ups en los que se justificará el seguimiento web como una manera de ayudar a las empresas y recibir anuncios personalizados y no como una injerencia en la privacidad de los datos personales, tal como asegura Apple.

5. ¿Quiere saber más sobre el escándalo GameStop-Wall Street? Véalo por Netflix

Ha pasado menos de una semana desde que un grupo de pequeños inversores hizo temblar a Wall Street y Netflix ya prepara una película que narrará el fenómeno por el que la cotización al alta de acciones de GameStop, una empresa al borde de la quiebra, desbarató los planes de fondos multimillonarios. Según una exclusiva del diario Deadline, especializado en Hollywood, Netflix negocia una película sobre el caso, que, según el mismo medio, estaría protagonizada por Noah Centineo ("To All The Boys I've Loved Before", "Black Adam") con un guion redactado por Mark Boal. Además, no sería el único proyecto cinematográfico sobre el acontecimiento, pues MGM ha adquirido los derechos del borrador de un libro sobre GameStop que escribirá Ben Mezrich.

6. Un mono que jugará con la mente

Elon Musk cada vez va un paso más allá en todos los sentidos. Una empresa fundada por él, Neuralink, implantó un chip en el cerebro de un mono para que use un videojuego con la mente, según reveló el polémico empresario. "Tenemos un mono con un implante inalámbrico en su cráneo, con pequeños cables, que puede jugar videojuegos con su mente", dijo Musk en una charla sobre varios temas en la nueva red social de video ClubHouse. Según Musk, el animal "no está incómodo" y su objetivo es ver si se puede conseguir que los monos jueguen mentalmente al "Pong" unos contra otros, como parte de sus investigaciones para desarrollar una interfaz cerebro-dispositivo sin cables.

7. En Centroamérica hay que mirar "la nube"

Hoy en día, mirar "la nube" no es sinónimo de estar distraídos, y tal vez el que esté "elevado" sea el que no ve los beneficios que conlleva trasladar toda la estrategia digital empresarial a un espacio no físico. Por lo menos así lo cree Tyson Ennis, consejero delegado de Navégalo, una de las empresas pioneras en IXP, Data Center, Nube, IPTV, Telefonía, Mercadeo, IoT, Licenciamiento y Ciberseguridad en Centroamérica. "La nube es una aliada de las empresas porque en un momento de crisis se debe reducir los costos a como dé lugar, pero sin perder la calidad de los procesos. Además, el teletrabajo obligó a migrar los servicios hacia la nube por lo que hoy no sólo es una realidad, sino una necesidad", a la que las empresas de Centroamérica le están tomando cada vez más gusto, dice Ennis.