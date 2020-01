Año Nuevo: apps para cumplir tus propósitos este 2020

El Año Nuevo es una oportunidad para un nuevo comienzo, desde introducir pequeños hábitos en tus días, dejar atrás otros o fijar nuevas y ambiciosas metas, todo eso que podría formar parte de tus propósitos para este 2020.

Si este es tu caso, te tenemos aquí una serie de apps que te serán de gran ayuda para poder cumplir tus propósitos de Año Nuevo, pues lo cierto es que son muchos los que hacen propósitos para su nuevo año, pero son pocos los que se mantienen firmes en alcanzarlos.

Sin embargo, estas apps pueden ser tus aliadas. Solo debes ingresar a Google Play (si tienes Android) o la App Store (si tienes iPhone) y buscarlas.

Para ahorrar

Una de las principales preocupaciones suele ser el dinero. Aprender a administrar tus finanzas es importante para lograr ahorrar y hacer rendir tu dinero de la mejor manera.

Fintonic es una aplicación que sirve precisamente para eso, te ayuda a llevar un control de tus finanzas personales identificando cuáles son tus gastos e ingresos mes con mes.

Fintonic está disponible para dispositivos Android y IOS.

Por si fuera poco, con alertas Fintonic te avisa cuando hay movimientos duplicados o sospechosos en tu cuenta bancaria, sobre fechas de vencimientos de tarjetas y depósitos, entre muchas otras cosas.

Para hacer ejercicio

Uno de los propósitos de Año Nuevo más comunes es el de intrudocir nuevos hábitos saludables, tal como hacer ejercicio, aunque pueda parecer que muchas veces el tiempo no alcanza. Pues bien, Entrenamiento de 7 Minutos es la app ideal para ayudarte con eso.

Entrenamiento de 7 Minutos te ayuda elaborando rutinas cortas de apenas 7 minutos de duración para hacerlas día con día. Se trata de series de doce ejercicios que se llevan a cabo durante 30 segundos con intervalos de descansos de 10 segundos. Así que ya lo sabes, el tiempo ya no será una excusa.

Imagen: Google Play

Para dejar de fumar

Dejar de fumar es otro de los propósitos más usuales, y también de los más difíciles. Sin embargo, la app de QuitNow! puede ayudarte a hacer un poco más fácil la misión.

QuitNow! te ayuda elaborando una cuenta de los días que llevas sin fumar. Desde el primer día, irás acumulando logros que la app se encargará de mostrarte, tales como las horas de vida que has ganado, el dinero que has ahorrado, etc.

Imagen: QuitNow!

Además, la aplicación te proporiona datos de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud, para que conozcas a detalle todo lo relacionado al tabaquismo, desde los riesgos de padecer múltiples enfermedades hasta los beneficios como recuperar el olfato, el gusto y la capacidad pulmonar. Todo eso y más con esta app.

Así que ya lo sabes: si estos son algunos de tus propósitos de Año Nuevo, con la ayuda de estas apps será más fácil hacerlos realidad y tener un 2020 lleno de metas cumplidas.