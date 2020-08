Anuncian en Nintendo Direct Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack

Durante este día en el Nintendo Direct Mini se anunció el juego Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, el cual incluye dos Taikos que fueron juegos exclusivos para la consola 3DS en Japón.

Los dos juegos "Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken" y "Taiko no Tatsujin Dokodon! Mystery Adventure" llegarán a la consola de Nintendo Switch en un solo paquete.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los jugadores podrán unirse a Don-chan en dos aventuras virtuales del genero RPG para viajar al futuro y salvar el mundo de acontecimientos extraños, además de enfrentarse a enemigos en combates de ritmo haciendo combos en los tambores taiko.

Entre la colección de música, se tiene más de 130 temas y estará disponible para este invierno, de acuerdo con el Nintendo Direct Mini.

Además, incluirá versiones y mejoras de los dos títulos de 3DS anteriormente exclusivo en Japón, pero eso no es todo, también estarán recién agregados temas como "Pretender" de Official Hige Dandism y "Gurenge" del anime Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba).

También puedes leer:

The World Ends With You tendrá una adaptación para anime

LEGO anuncia nuevo set inspirado en NES