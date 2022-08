Apple comenzará a cobrar "Impuesto Netflix" a suscriptores por usar su plataforma de streaming

Estados Unidos.- Fue en 2015 cuando la ciudad de Chicago, Estados Unidos, avaló un impuesto de entretenimiento sobre diferentes servicios de plataformas de streaming, mismo que Apple se negó a aplicar en su momento en el servicio Apple TV+ y apps alternas.

No obstante, tras cuatro años de conflicto jurídico, la empresa estadounidense decidió por renunciar al pleito legal contra el gravamen y optó por lograr un acuerdo mediante el cual se verá obligado a pagar el 9% sobre los ingresos del servicio de streaming de sus suscriptores en Chicago, a cambio de ello la compañía fundada por Steve Jobs no tendrá que saldar los montos que no pagó durante años.

El gravamen aplicado a las plataformas de servicios de entretenimiento es conocido como Impuesto Netflix, a través del cual se obliga a los servicios de streaming como Spotify, Netflix, Apple TV+, entre otros, a pagar un aporte al gobierno por la prestación de sus servicios en la referida ciudad estadounidense.

¿Cómo afecta el Impuesto Netflix a lo suscriptores de las plataformas?

De acuerdo a lo reportado por Bloomberg Law, la empresa de la manzana tendrá que comenzar a cobrar, a sus clientes en Chicago, dicho impuesto a partir del próximo 15 de septiembre del año en curso, por lo que el precio de sus servicios resultará más caro.

En la actualidad, este gravamen del 9% ya es aplicado en dicha localidad por las plataformas de servicios de entretenimiento como Netflix y Spotify, así como otros servicios de transmisión.

No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer cuáles serán los precios oficiales que tendrá, a partir del noveno mes de este 2022, el servicio de streaming que oferta Apple, aunque lo más probable es que se incluya ya el impuesto de 9%.

Cabe recordar que, en México, específicamente en la Ciudad de México, desde 2021 entro en vigor un nuevo gravamen que aplica a todos los servicios de streaming, así como también a las plataformas digitales de entrega de alimentos y productos, entre otros. El impuesto avalado fue de 8%, por lo que las referidas plataformas aumentaron sus precios en el territorio que comprende a la capital de la república mexicana.