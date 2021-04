Apple sacó al mercado su nueva tarjeta de crédito con menos intereses

Una de las empresas más grandes a la hora de hablar de tecnología es la de Apple la cual recientemente anuncio el lanzamiento de su nueva tarjeta de crédito disponible para la mayoría de los usuarios, la Apple Card, la cual presume de tener una taza de intereses muy baja en comparación de otras.

Características de Apple Card

Una de las principales características de la Apple Card es que cuenta con una tasa de intereses menor que la de su competencia, además de que ofrece un estilo diferente al momento de querer estar abonando a la cuenta, y es que al momento de querer pagar Apple te ofrece un estilo diferente a la de otros bancos.

La empresa de Apple sacó al mercado su nueva tarjeta de crédito disponible para sus usuarios. Foto: Apple

Otra de las características principales de la Apple Card es que es de las pocas tarjetas de crédito que no cuenta con anualidad, ya que la empresa promueve que la tarjeta sea a tu favor y no el estar siempre endeudado, lo mismo pasa cuando la usas en el extranjero, no va a generar un cargo extra.

Además de eso, la Apple Card cuenta con uno de los mejores sistemas de seguridad para validar las compras con dicha tarjeta, y es que para poder utilizarla puedes configurarla para que cada que se quiere hacer un gasto tengas que usar tu rostro en tu iPhone para poder desbloquearla y el pago proceda.

Algo por lo que también destaca la Apple Card es que esta tarjeta te regresara el 3% de todos los gastos que hagas en un día, esto quiere decir que si compras algo de $1000 pesos, al día siguiente te llegara una notificación de depósito de $30 pesos a favor, esto con la idea de promover el uso de ella.

La Apple Card también destaca por tener uno de los diseños más estéticos y de mayor cuidado en comparación de otros, ya que esta tarjeta no es de plástico como las otras, la empresa decidió el mejor hacerlas con titanio para que así tenga una mayor duración y darle un estilo único que no muchos tienen.