Apps para divertirse y aprender este Día del Niño

Este Día del Niño sin duda es único, pues a diferencia de otros años los pequeños se encuentran resguardados en casa por la contingencia sanitaria del COVID-19.

Pero no poder salir de casa no significa que no haya diversión, es por eso que aquí te damos una lista de aplicaciones con las que los niños y niñas podrán entretenerse y aprender.

LEGO Life

La famosa compañía de juguetes de LEGO lanzó desde hace algunos años su propia red social para niños: LEGO Life, una app muy parecida a Instagran, pero con contenido dedicado a los pequeños.

Los desarrolladores de LEGO Life se han empeñado para que esta app sea segura para los menores implementando estrictos filtros de seguridad que garantiza que el contenido sea adecuado para ellos.

Imagen: LEGO / Google Play

Cabe decir que los niños no pueden subir fotografías de personas ni nombres reales a esta red social; todos los perfiles aparecen con el avatar de un LEGO, una medida que además de ser divertida refuerza la seguridad.

Puedes descargarla gratis desde Google Play para Android o bien en la App Store de iOS.

Bolo

Esta app es ideal para que los niños mejoren su lectura mientras divierten. Está dedicada a los pequeños de primaria que comienzan a leer en voz alta.

Bolo cuenta con una biblioteca de lecturas que constantemente es actualizada, además de motivar a los pequeños a seguir leyendo con premios.

Imagen: Bolo

La app está disponible de manera gratuita tanto para Android como iOS.

Paint.Book

Si a tu pequeño le encanta dibujar Paint.Book es el juego ideal para él. Está app está diseñada para los niños interesados por las artes visuales, invitándolos a colorear y dibujar con un amplio catálogo tanto para niñas como niños.

Los pequeños incluso podrán crear videos con sus dibujos y acompañar con música de fondo y efectos de sonido la experiencia, haciéndola aún más divertida.

Imagen: Paint.Book / Google Play

La app de Paint.Book está disponible para descargarse gratis en Google Play de Android.

Spotify Kids

La famosa app para escuchar música en streaming, Spotify, cuenta también con una divertida versión pensada para los pequeños: Spotify Kids.

Si tu pequeño es un amante de la música sin duda esta app es para él. Está diseñada para niños mayores de 3 años, quienes tendrán a su alcance un amplio catálogo de música adecuada para ellos.

Imagen: Spotify / Google Play

Spotify Kids no es una versión que forme parte de la app de Spotify, sino que se trata de una app completamente distinta, disponible para todos aquellos que formen parte de un plan familiar, por lo que no tiene anuncios de ningún tipo.

Para garantizar que el contenido es seguro, Spotify Kids cuenta con un grupo de personas que se hacen cargo de seleccionar la música, sin contenido de carácter violento, además de contar un filtro de control parental mediante el cual los padres podrán seleccionar las canciones para sus pequeños.

Puedes descargar la app gratis desde Android y iOS.