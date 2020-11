Axtel se convierte en Izzi y usuarios enfurecen en redes; "ni aunque me lo regalen"

México.- Las redes sociales estallaron luego de que se diera conocer que Axtel pasará a formar parte de Izzi. Esto desató todo tipo de molestia por parte de los suscriptores. Cabe señalar que desde diciembre de 2018, Axtel confirmó la venta de su negocio de fibra óptica (FTTx) a Televisa, la cual cubría las ciudad de San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Zapopan, Monterrey Ciudad Juárez, entre otras.

"Cambiamos para ofrecerte lo mejor sin modificar tus servicios contratados actualmente. A partir del 20 de noviembre los usuarios contarán con un nuevo número de cuenta; seleccionar tu ciudad y da clic en Busca tu cuenta Izzi", escribió Axtel en un comunicado. Sin embargo este mensaje no fue del agrado de los usuarios, quienes se mostraron bastante molestos por el reciente cambio.

Es importante mencionar que también en 2019, tras la venta a Televisa, los servicios de Toluca, Guadalajara, Querétaro, León y Puebla pasaron a Megacable Holdings. Con este movimiento, Axtel transfirió al servicio de Megacable aproximadamente 55 mil clientes residenciales, 1,370 kilómetros de red fibra óptica y otros activos relacionados.

"Antes tenía Izzi, pero hui de su pésimo internet. Contraté Axtel y me funcionó muy bien al principio, luego empezó a fallar hace unos meses. Ahora me avisan que Izzi compró a Axtel, quedé como un payaso". "Tan feliz que era con Axtel... hora de buscar nuevo servicio, Izzi ni aun que me lo regalen" fueron algunos comentarios de los usuarios.

El año pasado, el servicio de telecomunicaciones, Izzi fue considerada una proveedora en México con una red de más de 140.000 kilómetros entre cable y fibra óptica que cubren cerca de 15 millones de casas, y se ha convertido en el segundo jugador más importante en el país en servicios de telecomunicaciones.