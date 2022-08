Boxabl: la pequeña casa prefabricada donde vive el multimillonario Elon Musk

Estados Unidos.- Hace unos días, el multimillonario Elon Musk dio a conocer que, desde hace un tiempo, vive en una casa de alquiler prefabricada y transportable de tan solo 37 metros cuadrados.

Fue a principios del pasado mes de junio del año en curso cuando el fundador de Tesla hizo de conocimiento público que "su primera residencia" era una casa de tan solo 50 mil dólares alquilada en Boca Chica en SpaceX.

La información publicada en cuenta de Twitter sobre la vivienda prefabricada que le alquila a Boxabl viene después de que la red de periodistas ProPublica revela en un informe que los hombres más ricos de Estados Unidos y el mundo, tales como Musk y Jeff Bezos, solamente han declarado el 1% del incremento de su riqueza a las autoridades tributarias estadounidenses.

No obstante, ya desde 2020 el dueño de Starlink había dejado entrever sus intenciones de deshacerse de todas sus mansiones, ello con el propósito de, de acuerdo a sus declaraciones en mayo de 2020, "no ser propietario de ninguna casa".

Desde aquella época, Elon Musk ha ofertado 6 de sus 7 mansiones, las cuales se encuentran valuadas en más de 100 millones de dólares, y emplazadas, en su mayoría, en Bel Air, en Los Ángeles para trasladar su base de operaciones a los cuarteles en Texas de SpaceX.

Pese a que únicamente se han construido 3 de las viviendas prefabricadas de Boxabl, en una de las cuales vive el dueño de Tesla, el "efecto Musk" ha hecho que la empresa de viviendas que se montan en un solo día cuente con una lista de espera de 47 mil personas que están dispuestas a comprarlas, de acuerdo a Business Insider.

Musk vs Twitter

Será el próximo mes de octubre de este 2022 cuando comience en Estados Unidos el juicio de demanda que ha solicitado la red social Twitter contra el magnate Elon Musk, ello luego de que este decidiera, de forma unilateral, "echarse para atrás" en el proceso de compra de la plataforma.

En un principio, Musk había acordado adquirir la red social por casi 44 mil millones de dólares, no obstante, declaró su deseo de ya no continuar con el convenio, acusando a la empresa de no haberle proporcionado la información que solicitó acerca de los "bots".