¡CUIDADO! WhatsApp podría eliminar tu cuenta si utilizas alguna de estas aplicaciones

Estados Unidos.- WhatsApp ha iniciado una estrategia de cero tolerancia frente usuarios que usen aplicaciones maliciosas que converjan con su popular aplicación de mensajería, que no sean diseñadas por Facebook y que de manera externa modifiquen el funcionamiento de la aplicación.

De haber incurrido en ello, WhatsApp anunció que podrían arriesgarse a perder su cuenta, según mencionó la propia empresa a través de un comunicado publicado en su blog oficial.

En su página la compañía menciona que las cuentas instaladas desde un servidor no oficial o aplicación no autorizada, tu cuenta será sometida a una suspensión temporal, y en caso de que el usuario persista en seguir usando la aplicación no autorizada, la cuenta podría ser suspendida en su totalidad.

"Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de una aplicación oficial de WhatsApp", menciona la compañía.

Si eres uno de los tantos que les ha llegado este mensaje a través de la misma aplicación, WhatsApp recomienda a los usuarios guardar una copia de seguridad del historial de chats antes de transferir la cuenta a una versión oficial de la aplicación.

Las aplicaciones prohibidas por la compañía son GB WhatsApp y WhatsApp Plus pues aclara que estas no son versiones oficiales de WhatsApp por lo que recomiendan su desinstalación para descargar la aplicación oficial desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo como lo es la Play Store de Google para dispositivos Android.

